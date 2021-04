Eishockey Der EVZ ist auf dem Weg zum Meistertitel – zeigen Sie, wie Sie ihn dabei unterstützen! Die Fans lassen sich wegen des Zuschauerverbots in den Stadien nicht davon abhalten, die Zuger Matches gemeinsam zu verfolgen und ihre Verbundenheit mit dem Team auch anderweitig auszudrücken. 19.04.2021, 13.05 Uhr

(bier) Verfolgen Sie die EVZ-Spiele mit Freundinnen und Freunden in einem privaten «Studio»? Haben Sie Ihre Fahnen und Trikots für alle sichtbar aufgehängt? Posten Sie sich in Fankleidung? Senden Sie uns Ihre Beiträge an redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch. Wir publizieren sie anschliessend in diesem laufend ergänzten Artikel.