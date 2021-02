Porträt Die EVZ Academy ist auf Kurs – auch dank ihres Captains Marco Forrer Dank dem jüngsten Sieg im Direktduell haben die Zuger die Ticino Rockets im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs zurückgebunden. Michael Wyss 16.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Forrer hat auf die laufende Saison hin aus der National League zur Academy gewechselt. Bild: Stefan Kaiser (Cham 11. Februar 2021)

Die EVZ Academy hat die kapitale Partie gegen die Ticino Rockets mit 3:2 gewonnen. Der Captain Marco Forrer (24) traf in der 53. Minute zum 2:2. Der Verteidiger sagt: «Es sieht gut aus. Über die Pre-Playoffs können wir uns in die Playoffs hieven.» Aktuell stehen die Zuger in der Swiss League an zehnter Stelle mit 42 Punkten. Die Rockets als Elfter haben 38 Zähler auf dem Konto. Weiter geht es für die Academy mit der Partie am Samstag gegen Ajoie (18.30, Bossard-Arena).