Porträt Die EVZ Academy macht es im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz spannend Nico Graf (21) und die EVZ Academy sind Ajoie 2:10 unterlegen und liegen gegenüber den Ticino Rockets nur noch knapp vorn. Der Verteidiger hat seinen Traum von Übersee mittlerweile aufgegeben – nicht aber, vom Sport leben zu können. Michael Wyss 23.02.2021, 05.00 Uhr

Nico Graf spielt seit über zwei Jahren für die Academy. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 19. Februar 2021)

Nico Graf zeigt sich kämpferisch:

«Mit der EVZ Academy will ich die Playoffs erreichen. Unser erstes Etappenziel auf diesem Weg ist die Qualifikation für die Pre-Playoffs. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns den geforderten Rang zehn sichern können.»

Das Zuger Swiss-League-Team steht fünf Runden vor Qualifikationsschluss an zehnter Stelle mit 42 Punkten. Die Ticino Rockets weisen als Elfter nur noch einen Zähler Rückstand auf.

Das Schlussprogramm für die Academy umfasst die Partien gegen La Chaux-de-Fonds (24. Februar), im Pruntrut (27. Februar), gegen die Rockets (3. März), in Kloten (5. März) und gegen die GCK Lions (7. März). «Wir wollen danach nicht in die Ferien», sagt Nico Graf, der die Academy hinsichtlich der Pre-Playoffs als Überraschungsteams sieht: «Wir sind Aussenseiter, diese Rolle liegt uns. Wir dürfen, andere Teams müssen. Das kann sich als Vorteil erweisen.»

Wie geht es weiter?

Der 21-Jährige spielt bereits seit zweieinhalb Jahren im Academy-Team. Er steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Vertrag des Berner Oberländers läuft Ende April aus. Er ist überzeugt:

«Es geht sicher weiter, denn Eishockey ist mein Leben. Seit ich fünf Jahre bin, spiele ich Eishockey. Und beim EVZ konnte ich in meiner Entwicklung einen grossen Schritt nach vorne machen. Ich bin gereift, habe mich persönlich weiterentwickelt.»

Dennoch hat er nicht alles auf eine Karte gesetzt. Graf studiert an der ETH Zürich Informatik. Er wird von seinen Eltern finanziell unterstützt, damit er seinen Traum vom Eishockeyprofi weiterverfolgen kann.

«Mein Ziel ist es, eines Tages von diesem Sport leben zu können.»

Er träumte einst von einer Karriere in der National Hockey League. Der Fan von Roman Josi weiss mittlerweile: «Übersee ist heute kein Thema mehr. Ich bin Realist. Ich will eines Tages in der National League spielen. Mit guten Leistungen in der Swiss League kann ich mich ins Rampenlicht rücken», ist der in Cham wohnhafte Graf überzeugt.

Ob dies bei der EVZ Academy ist oder bei einem anderen Team in der zweithöchsten Liga, lässt Graf offen.

«Vieles ist unklar. Wichtig ist sicher, dass man jetzt aktiv wird und sich um seine Zukunft sorgt, weil wir nicht wissen, was mit der EVZ Academy passiert. Ich will nächste Saison sicher mindestens in der Swiss League spielen und weitere Erfahrungen sammeln.»