Eishockey Dieser Zuger will mit der EVZ U20-Elite Meister werden und mit der EVZ Academy die Playoffs erreichen Der Weg des EVZ-Youngsters Dario Sidler (17) aus Immensee könnte in die NHL führen. Michael Wyss 28.12.2020, 19.00 Uhr

Hat bereits NHL-Luft geschnuppert: Verteidiger Dario Sidler. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 23. Dezember 2020)

«Klar bin ich enttäuscht, dass ich den letzten Cut nicht überstand. Gerne wäre ich in diesen Tagen mit der Schweizer U20-Nationalmannschaft nach Kanada an die Weltmeisterschaft gefahren», zeigte sich Dario Sidler emotional. «Doch meine Zeit wird kommen, und ich bin ja auch erst 17-jährig», so der Immenseer. Sein nächstes Ziel bleibt die WM-Teilnahme mit der U18 im nächsten Frühling (15. bis 27. April, Ann Arbor/Plymouth, USA).

Der in Immensee aufgewachsene und wohnhafte Verteidiger entdeckte die Freude zum Eishockey beim Küssnachter SC. «Ich begann relativ spät mit Eishockey. Erst im Alter von sechs Jahren fand ich in der Hockeyschule gefallen an diesem Sport.» Aufmerksam wurde der Verteidiger (171 cm; 74 kg) in der ersten Klasse über einen Flyer, dass der KSC eine Hockeyschule durchführt. «Meine Eltern sagten, das sei perfekt, dann können sie mich auf dem Weg ins Training auf halbem Weg rauslassen», lacht Sidler. Seine Schwester Céline trainiert nämlich in Merlischachen als Kunstturnerin des DTV Küssnacht. Und das äusserst erfolgreich: Sie wurde Junioren-­Schweizer-Meisterin (2015) und Sportlerin des Jahres im Kanton Schwyz (2016).

Sidlers grosser Moment

Diese Saison durfte der 17-Jährige bereits in der National League Luft schnuppern. Am 10. November durfte Sidler beim Zugs 5:4-Sieg nach Verlängerung beim EHC Biel seinen Einstand in der höchsten Liga feiern. «Ich hatte nicht viel Eiszeit, weil der Ausgang des Spiels auf Messers Schneide stand. Das Spiel lief nicht für mich. Dennoch war es eine grossartiges Erlebnis.» War der Immenseer auch nervös vor dem Spiel? «Ja, es kribbelte schon etwas. Doch ich durfte die ganze Woche vor dem Spiel mit der ersten Mannschaft trainieren. Das legte etwas die Anspannung, und ich wurde vom Team super aufgenommen.»

Sidler, der sich beim EVZ im Konzept von «The Hockey Academy» zum Kaufmann (3. Lehrjahr) ausbilden lässt, hat auch bereits sieben Einsätze in der Swiss League mit der EVZ Academy bestritten. Sidler: «Mit guten Leistungen kann ich mich wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Zugs Headcoach Dan Tanges hat mir jedenfalls gesagt, dass ich wieder eine Chance bekomme.» Zunächst strebt der Schwyzer aber zwei Ziele an:

«Mit der EVZ U20-Elite wollen wir Meister werden, mit der EVZ Academy die Playoffs erreichen. Das ist machbar, wir sind auf dem richtigen Weg.»

Diese Woche spielt die EVZ Academy gegen Kloten (Dienstag, 19.45 Uhr, Swiss-Arena Kloten) und gegen Sierre (Samstag, 15.45 Uhr, Academy-­Arena Zug). Nach dem 24. Spieltag liegt die EVZ Academy auf dem 9. Rang mit 25 Punkten.

Noch nicht ganz aufgegeben hat Sidler seinen Traum von der besten Eishockeyliga der Welt, der National Hockey League (NHL). «Mein ganz grosses Vorbild ist Roman Josi von den Nashville Predators. Auch Tennisspieler Roger Federer als Mensch und Sportler fasziniert mich. Ihre Karrieren verfolge ich mit. Es sind zwei Persönlichkeiten, die trotz Erfolg stets bescheiden geblieben sind.» Doch der Verteidiger sagt auch:

«Mein Fokus heisst National League. Dann schaue ich weiter. Ich nehme Schritt für Schritt und setze mir realistische Etappenziele.»

Wer weiss, vielleicht kommt Sidler seinem NHL-Traum schon bald einen Schritt näher. Eine Plattform mit vielen NHL-Scouts wäre im Frühling ein Aufgebot für die U18-Weltmeisterschaft in Amerika. Der 17-Jährige ist aber auch einer von 112 Verteidigern des im Juli stattfindenden NHL-Drafts 2021. Das ist eine Liste mit potenziellen Kandidaten, wo sich die Klubs die Rechte eines Spielers sichern können.