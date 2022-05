EVZ-Nachwuchs ist für eine besondere Auszeichnung nominiert

Eishockey EVZ-Nachwuchs ist für internationalen Preis nominiert Seit 2020 vergibt die European Hockey Alliance Klubs eine Auszeichnung, die sich durch beeindruckende Arbeit im Nachwuchsbereich auszeichnen. Marco Morosoli 16.05.2022, 05.00 Uhr

Das Schweizer-Meister-Teamfoto des EV Zug während des U20-Elit Playoff-Finals zwischen dem EV Zug und dem HC Lugano in der Bossard-Arena in Zug. Bild: Philipp Hegglin / Sports Photography

Wie der EV Zug auf seiner Website mitteilt, ist seine Nachwuchsabteilung für den «Kanken Youth Retention Award» nominiert worden. Neben den Zugern buhlen noch Karpati Farasok (Ungarn), Junior Pelicans (Finland) und Troja-Ljungby (Schweden) um die Auszeichnung. 2020 gewannen die Pilsen Wolves (Tschechien) den Preis. Im vergangenen Jahr schaffte es der EC Klagenfurt (Österreich) auf den ersten Platz.

Den Preis vergibt die Alliance of European Hockey Clubs. Diese Vereinigung wurde im Juni 2016 von 72 Eishockeyklubs aus 13 Nationen gegründet. Das Ziel der Organisation ist die Position des europäischen Eishockeys finanziell und organisatorisch zu stärken. Gleichzeitig soll der Zusammenschluss europäischer Hockeyklubs auch ein verantwortungsvoller und konstruktiv mitarbeitender Partner sein. Das gelte im Besonderen auch für den Internationalen Eishockeyverband (IIHF).

Die Schweiz ist in dieser europäischen Allianz mit 16 Klubs vertreten. Darunter sind alle National-League-Klubs, welche im kommenden September in die Saison 2022/2023 starten.

Berücksichtigt werden «bemerkenswerte Bewerbungen»

Die Vereinigung der Hockeyklubs aus Europa will bewusst eine Lanze für die Nachwuchsförderung brechen. Im Fokus stehen die soziale Verantwortung und eine hohe Bindungsquote an den Sport. Die Allianz berücksichtig diejenigen vier Klubs, welche «eine bemerkenswerte Bewerbung» einreichten. So ist nachzuweisen, dass sich die Vereine intensiv darum bemühen, Jungen und Mädchen auf und neben dem Eis vorwärtszubringen. Ob sich dass vom EVZ eingereichte Dossier als das Beste erweist, entscheidet sich am 15. Juni 2022 in Prag (Tschechien).

Die Nachwuchsabteilung des EVZ hatte im vergangenen August den Talent-Label-Wettbewerb zum dritten Mal in Folge gewonnen. Diese wird jährlich von einem Fachgremium vergeben. Beurteilt wird die Sicherstellung und Optimierung der qualitativen Ausbildungsprogramme auf allen Eishockey-Altersstufen (Moskitos bis Junioren),

In der vergangenen Saison zählte der EVZ-Nachwuchs rund 300 Eishockeyspielende. Zu diesen kamen noch rund 130 Eishockeyschülerinnen und Eishockeyschüler. Nach dem zweiten Meistertitel der Zuger in Folge könnte der Zuspruch gar noch grösser werden.