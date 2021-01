Eishockey EVZ-Spieler Dean Schwenninger sagt ehrlich: «Ich erhalte nicht die erhoffte Eiszeit» Die Zukunft des 19-jährigen Academy-Stürmers ist ungewiss, sein Vertrag läuft aus. Es gibt zudem Fragezeichen auf anderer Ebene. Michael Wyss 26.01.2021, 05.00 Uhr

Dean Schwenninger ist seit 2018 Spieler der EVZ Academy. Bild: Matthias Jurt (Cham, 21. Januar 2021)

Die bisherigen Auftritte und Resultate sprechen für das Team von Trainer Roger Hansson. Schwenninger ist überzeugt:

«Wir sind konstanter geworden, haben nicht mehr so viele Höhen und Tiefen innerhalb einer Partie und können auch zwei oder drei Spielen in Serie punkten.

Er sagt weiter: «Auch wenn wir ein junges Team stellen und viel Erfahrung fehlt, haben wir grosse Fortschritte erzielt.»Wie sieht es mit der persönlichen Entwicklung des Stürmers aus? «Ich konnte physisch zulegen, von 71 auf 75 Kilogramm. Ausserdem bin ich stabiler geworden und habe an Schnelligkeit gewonnen», sagt er und ergänzt: «Nicht zufrieden bin ich mit meiner Effizienz. Ich erarbeite mir Chancen, daraus resultiert aber zu wenig. Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis», so Schwenninger.

Das Vertrauen der Trainer erarbeiten

Der Zürcher bestreitet seine dritte Spielzeit im Team der EVZ Academy. 2018/19 stand der Stürmer 26-mal im Aufgebot, 2019/20 41-mal, und in der laufenden Spielzeit bereits 32-mal. Dennoch, restlos glücklich ist Schwenninger nicht:

«Ich habe fast alle Spiele bestritten, doch bin nicht zufrieden mit der Zahl meiner Einsätze. Ich erhalte nicht die Eiszeit, welche ich mir erhofft habe. Ich muss mir das Vertrauen der Trainer erarbeiten.»

Center Dean Schwenninger (Nummer 15) hadert mit der Zahl seiner Einsätze. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Oktober 2019)

Das hatte nun auch Folgen auf Nationalmannschaftsebene. «Für die U20-WM-Vorbereitung im Dezember wurde ich aufgeboten. Das war frustrierend, denn die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kanada zwischen Weihnachten und Neujahr war mein grosser Traum.»

Wie es weitergeht, weiss Schwenninger, der Anfang März seinen 20. Geburtstag feiern wird, nicht. «Ich will natürlich so schnell wie möglich in die National League, am liebsten beim EV Zug. Es gefällt mir in Zug. Mein Vertrag läuft im April aber aus, meine Zukunft ist daher offen. Über die Swiss League kann ich mich für höhere Aufgaben empfehlen. Ich hoffe daher auf eine weitere Saison in dieser Liga.»

Wo spielt die Academy künftig?

Ungewiss ist auch die allgemeine Zukunft des Academy-Teams. Denn da sich die Swiss League ab der Saison 2022/23 selbstständig vermarkten wird, könnte es keinen Platz mehr für die Farmteams des EVZ und der Tessiner Klubs (Ticino Rockets) darin haben.

Klar ist jedoch, dass Dean Schwenninger in der laufenden Woche mit dem Academy-Team wieder gefordert sein wird. Am Samstag gastieren die Zuger in Langenthal (17.30, Schoren). «Wir sind Aussenseiter auf dem Papier. Doch wir können auch gegen diesen Gegner punkten», ist Schwenninger überzeugt.