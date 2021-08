Eishockey EVZ versteigert Showmatch-Trikots Im Rahmen des «Eis Fäscht» vom letzten Wochenende lud der EVZ am 14. August zum Showmatch mit Meistern und Legenden. Nun werden persönlich signierte Trikots zu Gunsten der Stiftung Hockey Academy versteigert.



20.08.2021, 11.54 Uhr

Eine Impression des Legendenspiels. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 14. August 2021)

(rh) Vom 13. bis 15. August veranstaltete der EVZ unter dem Titel «Eis Fäscht» einen Sommerevent für Zug und die Region. Während drei Tagen fand auf dem Gelände der Bossard-Arena ein grosses Fest statt. Mit dem Fest wollte der EVZ zusammen mit den Fans seine Meister feiern und ehren. Am Samstagnachmittag, 14. August fand deshalb in der Bossard-Arena ein Showmatch mit den Meisterspielern von 1998 und 2021 sowie weiteren EVZ-Legenden statt. So kehrten beispielsweise Misko Antisin, Patrick Sutter und Jörg Eberle an ihre alte Wirkungsstätte zurück und standen gemeinsam mit Raphael Diaz, Grégory Hofmann, Jan Kovar und Co. auf dem Eis.