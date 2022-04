Fans des EVZ sollen Bossard-Arena in einen Hexenkessel verwandeln

Eishockey-Final Fans sollen am Samstag zum EVZ-Training gehen – am Abend werden 6500 T-Shirts gratis verteilt Vor dem dritten Spiel der Finalserie gegen die ZSC Lions ruft die Fanklub-Dachorganisation die Fans der Zuger zur totalen Hingabe auf, auch farblich. Raphael Biermayr 22.04.2022, 12.43 Uhr

Blick in die Fankurve beim ersten Finalspiel gegen die ZSC Lions. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022)

«Es wird Ziit die Serie z'chehre!» Der Aufruf der Fanklub-Dachorganisation Herti Nordkurve (HNK) an das EVZ-Team ist unmissverständlich. Nach dem 0:2 in der Serie gegen die ZSC Lions ist am Samstag in Zug ein Sieg Pflicht, um das ganz grosse Zittern abzuwenden.

Die Zuger Helden von Morgen werden vor dem Spiel geehrt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022) Die Für das Public Viewing versammeln sich die Fans vor dem Stadion. DieBild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Das Spiel beginnt – aber nicht, ohne dass die Nationalhymne erklingt. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Die Zuger Spieler beim Abspielen der Nationalhymne. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022) Die Spannung bei den Fans ist gross. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Das Public Viewing profitierte vom guten Wetter. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Bange Gesichter bei den mitfiebernden Fans. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Der Zuger Gregory Hofmann jubelt nach dem Tor zum 1:0. Claudio Thoma / freshfocus Tolle Stimmung in der Bossard-Arena. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022) Blick in die Zuger Bossard-Arena mit 7200 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022) EVZ-Torschütze Fabrice Herzog nach dem 2:0-Tor gegen ZSC-Goalie Jakub Kovar. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Das Tor von Fabrice Herzog aus der Torhüter-Perspektive. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Die Zuger Fans sind bereit und hoffen auf eine erfolgreiche Finalserie. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Auch hier feuern die Fans den EV Zug an. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Die Zuger Fans jubeln in der Bossard-Arena. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 18. April 2022) Fans des EV Zug in der Bossard-Arena. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022) Auch die nötige Stärkung darf nicht fehlen... Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Yannick Zehnder (vorne) im Spiel gegen Dominik Diem. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Hunderte Fans verfolgen das Spiel auf Grossleinwand. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Denis Malgin (links) im Zweikampf mit Marco Müller. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Die EVZ-Fans verfolgen den Final auf dem Arena-Platz. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Vor der Bossard-Arena ist eine grosse Leinwand aufgestellt worden. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Zugs Grégory Hofmann (Zweiter von links) jubelt mit Livio Stadler, Jan Kovar und Niklas Hansson nach dem ersten Tor. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022) Die ZSC Lions jubeln nach dem Tor von Justin Azevedo. Der Siegtreffer fällt 2,2 Sekunden vor Schluss. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Leonardo Genoni ist bezwungen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Die Zuger Spieler inklusive Torhüter Genoni haben das Nachsehen. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022)

Bei der Umsetzung des Vorhabens will die HNK die Mannschaft nicht allein lassen. Einerseits ruft sie auf Facebook zum Besuch des Morgentrainings am Samstag ab 10.45 Uhr auf.

Andererseits kündigt sie an, am Abend beim Match 6500 blaue Finalshirts gratis verteilen zu wollen. Das Ziel: Das ganze Stadion – mit Ausnahme der ZSC-Fans natürlich – soll in Blau wie eine Wand hinter dem EVZ stehen.

Die Partie am Samstag ist natürlich längst ausverkauft. Vor der Bossard-Arena wird es aber, wie bei jedem Finalspiel, ein Public Viewing geben. Der Barbetrieb beginnt um 17.30 Uhr.