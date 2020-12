Eishockey «Heute nehme ich eine Leaderrolle ein»: EVZ-Nachwuchsspieler Calvin Schleiss will immer noch ganz nach oben Der 21-jährige Center aus Steinhausen Calvin Schleiss verfolgt in der Academy weiterhin seinen Traum von der National League. Michael Wyss 01.12.2020, 05.00 Uhr

Calvin Schleiss steht in seiner zweiten Spielzeit beim EV Zug im Academy-Team. Letzte Saison bestritt der 21-jährige Center 42 Partien, in der laufenden stand er bei sämtlichen 16 Spielen (inklusive Cup) auf dem Eis. In der vergangenen Woche folgten auf den Coup in La Chaux-de-Fonds (6:3-Sieg) zwei Dämpfer gegen Ajoie (2:6) respektive die GCK Lions (1:4). Schleiss sagt zur Situation: «Wir sind Schlusslicht, aber nach wie vor auf Playoff-Kurs und haben gezeigt, dass wir uns vor keinem Gegner fürchten müssen.» Es fehle dem Team an Konstanz. «Zwei Drittel spielen wir auf Augenhöhe, dann begehen wir Fehler, die der Gegner eiskalt ausnützt. Daran müssen wir arbeiten.» Warum schafft man es nicht, über 60 Minuten dem Gegner die Stirn zu bieten? Schleiss ist überzeugt:

«Wir sind ein junges Team, müssen in jedem Spiel wieder neue Erfahrungen sammeln. Es ist ein Reifeprozess, den wir durchlaufen. Doch wir werden unseren Weg meistern.»

Die Hypothek der EVZ Academy auf den zehnten Platz, der zur Teilnahme an den Pre-­Playoffs berechtigt, beträgt derzeit drei Punkte. Während der laufenden Woche heissen die Gegner Visp (Dienstag, 19.15, Academy-Arena) und Thurgau (Samstag, 17.30, Güttingers­reuti, Weinfelden).

Ein junger Routinier in der Swiss League

Calvin Schleiss gehört mit seinen 21 Jahren zu den älteren Spielern in der Mannschaft von Trainer Roger Hansson. Während der Vorbereitung bekleidete er das Amt des Captains. «Ich sehe mich in der Vorbildfunktion und auch als Teamstütze. Heute nehme ich eine Leaderrolle ein, sei es im Training oder im Spiel.» In welchen Bereichen kann sich Schleiss verbessern? «Ich muss im Spiel die Ruhe finden. Ich agiere manchmal etwas überhastet und könnte in gewissen Momenten etwas mehr Sorge zum Puck tragen», sagt er.

Ob Calvin Schleiss im EVZ eine Zukunft hat, ist noch offen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. November 2020)

Seinen grossen Traum, in der National League zu spielen, hat der Steinhauser noch nicht verwirklichen können. Doch er kämpft für die Verwirklichung. «Ich bin ein positiv denkender Mensch und gebe die Hoffnung nie auf.» Sein Vertrag läuft Ende Saison aus, seine Zukunft ist offen. «Ich würde gerne beim EVZ bleiben. Ich habe es in den eigenen Händen und kann mich für eine Vertragsverlängerung empfehlen», ist er sich bewusst. «Mein Ziel ist und bleibt die höchste Liga.»

Ur-Zuger: Calvin Schleiss (links) machte als Nachwuchsspieler im Jahr 2009 beim Skatethon mit und traf dort den damaligen Zuger NLA-Star Josh Holden. Bild: Werner Schelbert

Architektur als Alternative

Calvin Schleiss denkt aber auch an die Zeit nach dem Eishockey: «Ich schliesse im Frühling 2021 die Berufsmatura ab. Es ist wichtig, dass man die berufliche Zukunft nicht aus den Augen verliert und sich darüber Gedanken macht. Der Tag X wird kommen, an dem ich die Schlittschuhe an den Nagel hängen muss.» Welche Berufsrichtung interessiert ihn?

«Die Architektur. Ich könnte mir gut vorstellen, in diesem Metier Fuss zu fassen.»

Vorderhand baut Schleiss aber weiterhin an seiner Eishockeylaufbahn.