Eishockey: EVZ Academy in der Swiss League vor Woche der Wahrheit

Eishockey Jan Schwendeler von der EVZ Academy sträubt sich gegen Ferien Das Team zittert um einen Platz in den Pre-Playoffs. Die nächsten Tage werden Gewissheit bringen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 28.02.2022, 16.30 Uhr

Im Gegensatz zu manchen Teamkollegen kennt Jan Schwendeler seine sportliche Zukunft bereits. Bild: Matthias Jurt (Zug, 29. Oktober 2021)

Die Woche der Wahrheit steht in der Swiss League an. Für die EVZ Academy geht in den letzten drei Partien der Qualifikation um das Erreichen der Pre-Playoffs (Plätze 7 bis 10). Die Zuger liefern sich mit den Ticino Rockets und Winterthur ein Fernduell. Diese Woche stehen die Duelle gegen die GCK Lions (Dienstag, 20 Uhr, KEK Küsnacht) und Visp (Donnerstag, 19.45 Uhr, Bossard-Arena) und La Chaux-de-Fonds (Samstag, 17.45 Uhr, Bossard Arena) auf dem Programm.

«Da jetzt auch der Punktequotient zum Tragen kommt, kann jeder einzelne Punktgewinn Gold wert sein. Wir sind zuversichtlich und gehen optimistisch in diese letzten Spiele der Qualifikation», sagt der Academy-Verteidiger Jan Schwendeler. Der 18-Jährige, der die Sportmittelschule Engelberg besucht, will die schönste Zeit der Saison miterleben. «Du arbeitest hart während Wochen und Monaten, um diese Spiele zu erleben. In die Ferien will jetzt kein Eishockeyaner. Wir kämpfen für die schönste Zeit», so Schwendeler, der in Inwil aufwuchs und nach wie vor lebt. Er blickt schon weiter:

Jan Schwendeler Bild: EVZ/PD

«Wenn wir die Pre-Playoffs erreichen, sind wir für jeden Gegner gefährlich. Wir haben keinen Druck, sind immer Aussenseiter. Diese Rolle behagt uns. Wir können sehr unbequem werden für jede Mannschaft.»

Weiterbeschäftigung im Klub ist ihm sicher

Um seine Zukunft muss sich Schwendeler, der sich als hilfsbereit, geduldig und loyal bezeichnet, nicht machen. Die EVZ Academy wird Ende Saison zwar aufgelöst, für den Verteidiger geht es aber im Klub weiter. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Saison 2022/23. «Ich werde nächste Saison bei der U20-Elit-Mannschaft spielen, kann mich dort weiterentwickeln und mit guten Leistungen auf mich aufmerksam machen. Ich erhoffe mir die Chance auf den einen oder anderen Einsatz in der National League.» In welchem Bereich muss sich der 1,85 Meter grosse und 87 Kilogramm schwere Verteidiger noch steigern? «Im defensiven Verhalten», sagt er klar. Seine Stärken sieht er im läuferischen und technischen Bereich sowie in der Spielübersicht.

Sein Traum heisst natürlich Eishockeyprofi. «Wenn ich eines Tages den Sprung zum Profitum schaffen würde, wäre das super.» Ein Weg dazu kann über die U20-Nationalmannschaft führen. Mit dieser will er während des Jahreswechsels an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Swiss League. Rangliste: 1. Kloten 47/120. 2. Olten 47/106. 3. La Chaux-de-Fonds 47/96. 4. Thurgau 48/82. 5. Langenthal 47/78. 6. Visp 47/74. 7. Sierre 47/67. 8. GCK Lions 48/58. 9. EVZ Academy 47/35. 10. Winterthur 48/34. 11. Ticino Rockets 47/30. – Rangierung gemäss Punkteschnitt.

