Der EV Zug verliert gegen Biel in der Verlängerung

Eishockey Nach Verlängerungs-Krimi folgt für den EV Zug der Showdown um Quali-Sieg Der EV Zug verliert trotz einem leichten Chancenplus in der Verlängerung mit 2:3-Toren gegen den EHC Biel. In der letzten Runde könnte Leader EVZ seinen Spitzenrang noch verlieren. Daniel Gerber Jetzt kommentieren 12.03.2022, 23.28 Uhr

Im Video können Sie sich die besten Momente nochmals anschauen. Video: mysports

EVZ-Stürmer Anton Lander legt die Scheibe in zügiger Vorwärtsfahrt zwischen den eigenen Beinen hindurch, zurück auf Christian Djoos. Der Erstlinien-Verteidiger wischt den Puck hinüber an die Bande zu Weltmeister Carl Klingberg, der hart abdrückt und aus mittlerer Distanz wuchtig zur 1:0-Führung einschiesst.

Der Bieler Torhüter Elien Paupe gegen die Zuger Reto Suri und Dario Simion. Bild: Urs Lindt (Biel, 12. März 2022)

Die Bilderbuch-Führung kurz nach dem ersten Seitenwechsel war alles andere als selbstverständlich. Im Startabschnitt kämpften die Zentralschweizer mit allerhand Herausforderungen; auch wenn das Schussverhältnis von 12:11 für das Team von Trainer Dan Tangnes einen guten untadeligen Auswärts-Auftakt dokumentiert. Zunächst traf EVZ-Stürmer Jérôme Bachofner Biel-Keeper Joren van Pottelberghe dermassen unglücklich, dass der Getroffene mit der Bare vom Feld gebracht werden musste. Anschliessend mussten die Zuger fünf Minuten in Unterzahl überstehen. Und später im Startdrittel folgten zwei weitere Minuten mit einem Mann weniger auf dem Eis. Sprich, der EVZ stand volle sieben der ersten zwanzig Minuten zu viert auf dem Feld – ohne Gegentreffer.

Zwischenzeitlich Quali-Sieger

Dem EVZ gelang es im Mitteldrittel immer wieder, die Bewegungsräume des Gegners einzuschränken. Dies war alles andere als selbstverständlich, da das Berner Team eigentlich entfesselt um die direkte Playoff-Teilnahme hätte kämpfen müssen. Der EHCB lag vor dem Duell (hauchdünn) über dem Strich auf Rang sechs, vor dem punktegleichen Tabellensiebten HC Davos, der gleich wie der EVZ auf Berner Boden (bei den SCL Tigers) um eine Rangverbesserung kämpfte – und diese zuletzt auch auf Kosten des Lausanne HC erreichte.

Nicht dass es Biel den Zugern leicht gemacht hätte. Die Seeländer liessen sich nie abschütteln, auch wenn die Zuger letztlich namentlich im Mitteldrittel ungleich mehr Torchancen verbuchen konnten (16:9 für den EVZ).

Spätestens ab der Szene rund um Goalie Joren Van Pottelberghe war Zunder in der Begegnung. Denn neben der direkten Playoff-Teilnahme des Gegners geht es beim EVZ um nicht weniger als den Qualifikationssieg. Der Kampf mit harten Bandagen schlug sich auch in der Form von Strafen nieder. Nachdem Zug zwei Power-Plays ungenutzt verstreichen liess, schaffte Biel-Bienne die Wende innerhalb von 71 Sekunden durch zwei Tore in Überzahl (witziges Detail am Rande: Die beiden Treffer erzielten Toni Rajala und Damian Brunner – bei beiden handelte es sich um den jeweils 21. Saisontreffer). 29 Sekunden später sorgte EVZ-Stürmer Sven Senteler bereits wieder für Gleichstand.

Nun wartet Duell um Rang 1

Der dritte Abschnitt endete wie der erste torlos, in der Verlängerung aber musste sich Zug geschlagen geben. «Wir spielten über weite Strecken so wie wir wollten», fasst EVZ-Verteidiger Claudio Cadonau die Ereignisse zusammen. Er selbst sass bei einem Gegentor draussen und leitete später den 2:2-Ausgleich mit einem weiten Pass ein; er tat also alles, was ein Hockeyspieler an einem Abend zu tun hat. «Die Strafe war unnötig – das Tor kurz vor Drittelsende war dann wichtig, es war die Antwort auf ihren Treffer und brachte uns Aufwind.»

Ausgleichsschütze Sven Senteler war mit dem Abend nicht zufrieden. «Wir waren okay, aber das reicht nicht. Wir machten vieles richtig, aber wir spielen verkrampft, mit wenig Selbstvertrauen. Das Spiel war über weite Strecken gut, aber wir müssen die Lockerheit wieder erlangen.» Nun gelte es, den ersten Platz zu sichern. «Es ist schön, dass wir diese Chance haben. Es zeigt auch, dass wir vieles gut gemacht haben.» In der virtuellen Tabelle hatte Biel den Qualisieg zwischenzeitlich gesichert: Als sowohl Zug wie auch Ambri (in Fribourg, welches den Qualisieg noch erringen kann) führten, wäre der EVZ nicht mehr einzuholen gewesen. Am Montag kann der EVZ im Duell mit den ZSC Lions aus eigener Kraft den ersten Rang sichern.

EHC Biel – EV Zug 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) n.V.

Tissot Arena. – 5516 Zuschauer. – SR: Stricker/Tscherrig, LN: Obwegeser/Cattaneo. – Tore: 22. Klingberg (Djoos, Lander) 0:1. 37. (36:30) Rajala (Sallinen/Ausschluss Cadonau) 1:1. 38. (37:41) Brunner (Hügli, Lööv/Ausschlüsse Kovar, Gross, Rathgeb) 2:1. 39. (38:10) Senteler (Suri, Cadonau) 2:2. 61. Rajala (Lööv) 3:2. Strafen: 9mal 2 Minuten plus 1mal 10 Minuten (Korpikoski) gegen den EHC Biel. 6mal 2 Minuten plus 1mal 5 Minuten (Bachofner) gegen den EV Zug.

EHC Biel: Van Pottelberghe (9. Paupe); Lööv, Rathgeb; Grossmann, Fey; Forster, Schneeberger; Delémont; Rajala, Sallinen, Hügli; Künzle, Cunti, Brunner; Hofer, Indrasis, Korpikoski; Kessler, Froidevaux, Kohler; Tanner.

EV Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Kreis; Gross, Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Müller, Lander, Klingberg; Zehnder, Senteler, Suri; Bachofner, Leuenberger, De Nisco; Allenspach.

Bemerkungen: EHC Biel ohne Hischier, Stampfli (beide verletzt), Haas, Yakovenko (beide krank), Schläpfer und Shikin (beide überzählig). EV Zug ohne Hollenstein, Martschini, Schlumpf (alle verletzt), Herzog (krank) und Hansson (überzählig). 9. Van Pottelberghe scheidet verletzt aus.

