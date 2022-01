Eishockeyspielerin Noemi Ryhner aus Baar gibt starkes Comeback

Eishockey Noemi Ryhner hat sich nach langer Verletzung zurückgekämpft Die 21-jährige Baarerin steht beim schwedischen Topklub Lulea wieder auf dem Eis und hofft auf eine Olympiateilnahme. Michael Wyss Jetzt kommentieren 10.01.2022, 16.30 Uhr

Noemi Ryhner hat wieder gut lachen. Bild: Fredrik Sundvall (FotoINorr)

«Es ist schön, dass ich wieder spielen kann. Ich bin zufrieden mit meinen ersten Einsätzen», sagt die Eishockeyspielerin Noemi Ryhner. Kurz nach Weihnachten gab sie ihr Comeback beim schwedischen Topklub Lulea. Dies, nachdem sich die Baarerin im September im dritten Meisterschaftsspiel am Innenband und Kreuzband verletzt hatte. «Die Spiele von der Tribüne aus zu verfolgen, war nicht einfach. Eishockey ist meine Leidenschaft, mein Leben», sagt die 21-Jährige, die erst auf die laufende Saison hin nach Schweden wechselte.

Die Rückkehr auf das Eis kam im richtigen Moment für die Flügelstürmerin, die auch in der Stadt Lulea wohnt. Denn sie hofft auf einen Platz im Nationalteam bei den Olympischen Spielen. «Das wäre mein ganz grosses Karrierehighlight», schwärmt Ryhner. Auf die Schweiz warten in Peking die Topnationen Kanada und Amerika sowie Russland. Das Aufgebot für die am 4. Februar beginnenden Winterspiele wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Wie schätzt die Baarerin ihre Chancen ein? «Ich bin hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass ich dem Kader angehören werde.»

Ihre bisherigen Leistungen beim amtierenden schwedischen Meister lassen sich trotz langer Verletzungspause sehen und sind sicherlich auch dem Natitrainer, der EVZ-Legende Colin Muller, nicht entgangen. Ryhner skorte in sechs Partien acht Punkte (3 Tore, 5 Assists). Lulea führt die Tabelle nach dem 27. Spieltag mit 62 Punkten an, liegt nach Verlustpunkten aber an zweiter Stelle hinter Brynäs IF (24/60).

Die Flügelstürmerin überzeugt mit ihrem Team. Bild: Fredrik Sundvall (FotoINorr)

Hattrick ein «unvergesslicher Moment»

Noemi Ryhner belegte mit der Schweiz bei der letzten Weltmeisterschaft den vierten Rang. Rückblickend sagt sie: «Es waren gemischte Gefühle. Wir haben überraschend Russland im Viertelfinal eliminiert, verloren dann aber den Halbfinal wie auch das Spiel um Bronze. Das war natürlich enttäuschend, wenn man so knapp an einer Medaille scheitert.» Ryhners grösster Erfolg auf internationaler Bühne war eine Bronzemedaille an der Jugendolympiade im 2016 in Norwegen.

«Ich erzielte im Spiel um Platz drei einen Hattrick. Das war ein Glücksgefühl und ist bis heute ein unvergesslicher Moment geblieben.»

Momente des Glücks erlebte sie auch in den Schweizer Klubwettbewerben. Mit den ZSC Lions und Lugano gewann Ryhner mehrere Titel. Die Freude zum Eishockey entdeckte die Baarerin einst beim EV Zug. Jetzt spielt sie erstmals im Ausland und ist Profi. «Dass ich in der besten europäischen Liga spielen kann, war schon immer mein grosser Traum und macht mich stolz», sagt sie. Das Team trainiert zweimal täglich und zieht bis zu 500 Zuschauer an. Es ist eine ganz neue Welt, die sich Noemi Ryhner eröffnet hat.

Sie will irgendwann in Übersee spielen

Ihr Vertrag läuft bis Ende April 2024. Bis dann will sie in Schweden um Meistertitel spielen. «Die Goldmedaille muss immer das Ziel sein, wenn man für einen Topverein spielt», stellt Ryhner klar. Mit Blick auf die ferne Zukunft würde sie ein Engagement in Amerika oder Kanada interessieren: «In der National Womens Hockey League zu spielen, wäre sicher reizvoll.» Die Profiliga würde 2015 gegründet.

Zunächst beschäftigt Noemi Ryhner in Schweden aber die Coronasituation. «Wir sind froh, überhaupt spielen zu können und dass Fans auf den Sitzplätzen zugelassen sind. Doch wir wissen nie, ob wir zu einem Spiel antreten können und wie es weitergeht und sich alles entwickelt. Wir machen regelmässige Tests bei uns in der Mannschaft, so haben wir Klarheit über unseren Gesundheitszustand.» Die 21-Jährige spricht von einer schwierigen Situation. Ganz Profi hält sie abschliessend fest:

«Wir müssen uns auf unseren Job konzentrieren.»

