Eishockey Wird der EVZ Meister, gibt es eine Freinacht Wird der EV Zug am Sonntag, 1. Mai, Schweizer Meister, gilt es zu feiern. Der Zuger Stadtrat will dies ermöglichen. Harry Ziegler 28.04.2022, 13.48 Uhr

Es ist bewundernswert, wie sich das Team des EVZ in dieser Finalrunde zurückgekämpft hat. Der Stadtrat von Zug fiebert mit dem EVZ mit und sieht einem möglichen erneuten Titelgewinn am kommenden Sonntag in der Bossard Arena mit grosser Freude entgegen.