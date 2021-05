Eishockey Zuger Regierungsrat gratuliert dem EV Zug zum Meistertitel Nach dem zweiten Meistertitel der Mannschaft gratuliert der Regierungsrat zum Erfolg. 08.05.2021, 15.44 Uhr

«Magistral, souverän und zielgerichtet hat sich der Eissportverein Zug seinen zweiten Meistertitel erkämpft»

(jb)

Das schreibt der Zuger Regierungsrat in einem Brief an den EVZ. Die Mannschaft habe mit einem vorbildlichen Durchhaltewillen und der cleveren Kombination von Leaderfiguren und Nachwuchstalenten gezeigt, dass sich Einsatz, Geduld und Ausdauer lohnen.

In naher Zukunft, will der Regierungsrat dem EVZ auch persönlich gratulieren.