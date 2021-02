Eisschnelllauf Vera Güntert aus Alosen feiert ein überzeugendes WM-Début Die 23-Jährige hat das Massenstartrennen im zwölften Rang beendet. Jetzt freut sie sich auf die baldige Rückkehr nach Hause. 15.02.2021, 14.13 Uhr

(bier) Bei den Weltmeisterschaften in Heerenveen hat Vera Güntert aus Alosen im Massenstartrennen den hervorragenden zwölften Platz belegt. Aufgrund der Resultate der zwei Weltcuprennen, welche im Januar ebenfalls in Holland stattgefunden hatten, qualifizierte sich die 23-Jährige für den WM-Wettkampf. Dies allein ist schon bemerkenswert, waren es doch ihre ersten beiden Weltcuprennen in ihrer Karriere.