Eklat und ein Coronafall: Übler Saisonauftakt für den SC Cham Wenige Tage nach der Tätlichkeit des Goalietrainers Stephan Lehmann hat nun das Coronavirus in der ersten Mannschaft zugeschlagen. Raphael Biermayr 16.08.2020, 13.32 Uhr

Vier Teams in der Promotion League müssen sich gedulden, bis für sie die Meisterschaft beginnt. Denn zwei von ihnen beklagen einen Coronafall im Team: der SC Cham und der FC Münsingen. 22 Mann der Chamer sind in zehntägiger Quarantäne. Diese begann – nach einem am Freitag erhaltenen positiven Testresultat eines Spielers – rückwirkend am vergangenen Mittwoch und dauert bis zum 22. August.

Weil am kommenden Mittwoch das Entscheidungsspiel in der Cupqualifikation angestanden hätte, verpasst der Sportklub deshalb gleich drei Pflichtpartien. Diese gilt es nachzuholen.

Ein nachdenklicher Sportchef

Auch der Sportchef Marcel Werder gehört zu den Betroffenen. Waren Coronafälle zuvor nur theoretische Vorkommnisse, denen man vermeintlich mittels Schutzkonzepten vorbeugen konnte, weiss er nun, was das wirklich bedeutet. «Es stimmt einen nachdenklich, wenn man berücksichtigt, was so ein Fall für Auswirkungen hat», sagt er.

«Als Arbeitgeber könnte man sich schon fragen, ob ein Angestellter das Risiko in Kauf nehmen darf, einem Hobby wie Fussball nachzugehen. Ausserdem hat eine Quarantäne auch Auswirkungen auf die Familie und damit möglicherweise wiederum auf Arbeitgeber und die Schule.»

Marcel Werder habe am Freitag viele Stunden mit Telefonieren verbracht, um am Ende ein ärztliches Attest vom Kantonsarzt zu bekommen, um einer Forfaitniederlage umgehen zu können. Er hat dabei das Gefühl erhalten, dass «einiges los ist mit dem Behandeln von positiven Corona-Tests und dem Nachverfolgen von Personen. Man merkt, dass es für alle eine neue Situation ist», sagt er.

Der Eklat im ersten Pflichtspiel

Im SC Cham hat man sich den Beginn der Saison 2020/21 wahrlich anders vorgestellt. Zwar gewann das Fanionteam das erste Pflichtspiel in der Cupqualifikation gegen Bellinzona mit 2:1. Dieser Sieg wurde allerdings vom Eklat um den Goalietrainer Stephan Lehmann in den Hintergrund gerückt. Der ehemalige Natigoalie leistete sich eine Tätlichkeit gegen einen Tessiner Betreuer, der Verein trennte sich schliesslich von ihm.

Und nun hat also Covid-19 zugeschlagen. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es weitere Fälle im Amateurfussball geben wird.