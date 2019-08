Leserbrief Elektromagnetische Felder nehmen zu Zu neuen Technologien Martin Auf der Maur, Zug

Elektromagnetische Felder (EMF) nahmen in den letzten Jahren stark zu. Vermehrt erscheinen Berichte in den Medien über deren Wirkung und möglicher Schäden. Mediziner und Wissenschafter warnen schon lange über hoch- und niederfrequente EMF. Die hochfrequenten Funksignale der bisherigen Handygeneration 4G sind in unserer Hosentasche angekommen und beeinflussen die Funktion biologischer Zellen. Am Kopf dürfen wir sie nicht lange haben.

Je nach Anbieter werden bis zu 2,4 Milliarden elektromagnetische Schwingungen pro Sekunde (2,4 GHz) ausgestrahlt. Nun beginnt die neue 5G-Technik noch mit der gleichen Frequenz und kann, wenn die ganze Freigabe kommt, bis auf 26 GHz erhöht werden. Wenn dann die Politiker in Bundesbern die ganze Freigabe mit adaptiven Antennen erlauben, wird’s erst recht gefährlich. Im Bereich von 20GHz beginnt die Resonanzfrequenz von Wasser und wir bestehen fast nur aus Wasser. Mit weniger Energie können bei der richtigen Frequenz unsere Zellen stärker beeinflusst werden.

Ein Mikrowellenherd arbeitet mit 20 GHz und muss wegen seiner grossen Leistung und der gefährlich hohen Frequenz sehr gut abgeschirmt werden. Diese Gefahren sind nicht zu vergleichen mit der Einführung der Dampfmaschinen oder ähnlichen technischen Errungenschaften, weil sie von wenigen bemerkt werden oder nicht als Ursache von Krankheiten erkannt werden.

Immer mehr Leute spüren die Auswirkungen von Elektrosmog und reduzieren zu Hause die EMF, das Meiste ist hausgemacht. Selbst Niederfrequente EMF wie unsere Hausinstallationen oder die Fahrleitungen der SBB und die Hochspannungsleitungen sind ungesund und können eine Elektrosensibilität auslösen.

Viele Bauern wissen um die Schädlichkeit der EMF und erden die Milchstände der Kühe, sonst lassen sie die Milch nicht herunter. Auch Schweine und weitere Nutztiere sind anfällig auf EMF und reagieren mit Unfruchtbarkeit und Geschwüren.

Ich vermute, dass die stark reduzierten Insekten weltweit mit der grossen Funkverstrahlung in den letzten Jahren dezimiert worden sind. Auch in grossen Naturschutzgebieten europaweit ohne Glyphosat und anderen Giften ist der Insektenrückgang dramatisch. Es beginnt gerade das grosse Suchen nach der Ursache. Wenn die Elektroindustrie wollte, könnte sie mit Versuchen einen Zusammenhang feststellen.

Ich hoffe, dass unsere Politiker auch in Bern einsichtig und vorsichtiger werden und die verhängten Moratorien gegen 5G in Städten und Gemeinden schweizweit übernehmen. Es ist genug Wissen vorhanden, dass EMF gesundheitsschädlich sind und selbst vom Gesetz her eine «volle» 5G-Technik nicht zugelassen ist. Ich glaube an unsere Demokratie und hoffe, dass wir schweizweit bald über ein 5G-Moratorium abstimmen können.