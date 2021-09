ZVB bestellt neue Elektrobusse

Elektromobilität Zugerland Verkehrsbetriebe bestellen acht E-Gelenkbusse Ende 2022 werden die neuen Fahrzeuge auf dem Liniennetz zum Einsatz kommen. 13.09.2021, 15.59 Uhr

Acht E-Busse «eCitaro G» werden ab Ende 2022 in Zug unterwegs sein. Bild: PD

Die neuen E-Busse werden voraussichtlich im Herbst 2022 angeliefert, wie die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) mitteilen. Spätestens ab Fahrplanwechsel im Dezember 2022 werden die neuen, leisen E-Busse auf dem Liniennetz der ZVB unterwegs sein. Mit dem Eintreffen der Fahrzeuge wird die Ladeinfrastruktur auf dem ZVB-Areal An der Aa weiter ausgebaut und in das bestehende Lademanagement integriert. Der verwendete Strom stammt laut Mitteilung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Bei den bestellten Fahrzeugen handelt es sich um acht E-Gelenkbusse von Mercedes Benz. Die Bestellung erfolgt aus der Beschaffungsausschreibung vom letzten Jahr, welche in Kooperation mit anderen Verkehrsbetrieben durchgeführt wurde.

CO 2 -neutral unterwegs bis 2035

Bereits heute ist ein erster E-Bus auf dem Liniennetz der ZVB unterwegs. Im kommenden Dezember werden drei weitere E-Normalbusse in Betrieb genommen. Mit der jüngsten Bestellung wird die Flotte der ZVB Ende 2022 insgesamt zwölf E-Fahrzeuge umfassen. Dies entspricht rund 10 Prozent der Fahrzeuge, die für die ZVB unterwegs sind. Die ZVB hat zum Ziel, bis ins Jahr 2035 ihren Linienbetrieb CO 2 -neutral zu betreiben. Dieses Ziel wird über Etappen angestrebt, die periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Voraussetzung ist die betriebliche und finanzielle Machbarkeit. «Die ZVB lernt laufend dazu und will von technologischen Entwicklungen profitieren», heisst es in der Mitteilung.

Am 18. September findet auf dem ZVB-Areal An der Aa der E-Mobilitätstag Zug statt. Im Zentrum des Erlebnistages stehen Trends und Technologien der Elektromobilität und damit neue Ideen für den Strassenverkehr. Die ZVB bietet an ihrem Stand die Möglichkeit, den neuen E-Gelenkbus «eCitaro G» auf einer Probefahrt zu erleben.(rh)