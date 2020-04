Ende der Vollsperrung der Hinterburgstrasse in Neuheim Die Baudirektion des Kantons Zug saniert momentan in der Gemeinde Neuheim die Hinterburgstrasse und baut den Hinterburgmülibach hochwassersicher aus. Die derzeitige Vollsperrung für den Strassenabschnitt Baarerstrasse–Edlibachstrasse wird nach Ostern aufgehoben. 08.04.2020, 14.59 Uhr

Aus der Vogelperspektive ist der Baufortschritt an der Hinterburgstrasse in Neuheim gut zu erkennen. Bild: PD

(haz) Seit Oktober 2019 werden die Bauarbeiten an der Hinterburgstrasse und des Hinterburgmülibachs in Neuheim für die Erstellung der Bachdurchlässe, des Bachgerinnes, für diverse Werkleitungen sowie Vorarbeiten für den Strassenausbau ausgeführt. Dies in einer ersten Phase bis Mitte April 2020 und unter Vollsperrung für den gesamten Verkehr zwischen der Edlibachstrasse und der Baarerstrasse.