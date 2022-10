Vereine&Verbände Endlich wieder Trachtenchränzli! Die Trachtengruppe Menzingen konnte dieses Jahr wieder zur Tanzvorführung einladen. 07.10.2022, 18.50 Uhr

Die Kinder zeigen ihr Können am Menzinger Trachtenchränzli. Bild: PD

Nach der coronabedingten Zwangspause durften wir der Menzinger Bevölkerung und den angereisten Gästen wieder einmal zeigen, was wir das Jahr hindurch geübt und geprobt hatten.

Ob Kinder-, Jugend- oder Erwachsenengruppe, alle freuten sich riesig, dieses Jahr wieder «Zuhause auf unserer Bühne» die Zuschauer zu unterhalten. Die Kindergruppe eröffnete das Programm mit zwei Tänzen. Unsere Jüngsten brillierten auf der Bühne und zogen mit ihrem Scharm alle in ihren Bann. Darauf entführte uns Daniel Kalmann mit verblüffender Zauberei in die Welt der Magie. Er liess das Publikum über seine unerklärlichen Tricks rätseln und staunen.

Schwyzerörgeli-Trio sorgt für Abwechslung

Weiter ging es mit sehr gelungenen Tanzdarbietungen der Erwachsenen. Dabei wurde Raphael Uhr gratuliert. Er tanzte zum 50. Mal an unserem Trachtenchränzli mit. Beim Auftritt der Jugendgruppe war die Freude am Tanzen nicht zu übersehen. Die Tänze aller Gruppen wurden tipptopp begleitet durch junge Musikantinnen und Musikanten aus den eigenen Reihen. Für Abwechslung sorgte auch das Schwyzerörgelitrio «Iten – Wöschächt». Die Jugendlichen erfreuten die Gäste mit ihren lüpfigen Melodien. Mit einem weiteren Höhepunkt warteten Mitglieder der Tanzgruppe auf. In sieben zusätzlichen Proben hatten sie eine Choreografie einstudiert zum altbekannten Kriminaltango, die sehr viel Spass machte, sowohl den Tanzenden wie auch dem Publikum. Nur schon die Mitwirkenden in ihren eleganten Kleidern überraschten und waren ein herrlicher Anblick.

Für viel Bewunderung sorgte auch das Bühnenbild. Es zeigte das Menzinger Dorf und wurde von handwerklich und künstlerisch begabten Vereinsmitgliedern gezimmert und gemalt, allen voran Sabina Suter, Bernadette Hegglin und Anton Staub.

Zu diesem schönen Anlass beigetragen haben auch das feine Menü, gekocht von Singgruppen-Mitgliedern, das wunderbare Tortenbuffet, die grosse Tombola und im Anschluss das Trio Goldmandli, das so richtig für Stimmung sorgte. Je näher der Morgen rückte umso mehr.

Für die Trachtengruppe: Patrick Keiser

