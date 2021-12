vereine Endlich wieder Stacking von Angesicht zu Angesicht Der TSV Concordia Baar hat vor kurzem die Schweizer Meisterschaften in der Turnhalle Dorfmatt durchgeführt. 08.12.2021, 15.33 Uhr

Im Kampf gegen die Uhr überzeugen die Baarerinnen und Baarer gegen internationale Konkurrenz.

Vor wenigen Tagen war es so weit, die zehnte offene Schweizer Meisterschaft im Sport Stacking durfte unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmassnahmen in der Turnhalle Dorfmatt in Baar stattfinden. Im Jahr zuvor war eine Durchführung des Jubiläumsturniers nicht möglich, stattdessen gab es ein Onlineturnier via Zoom. Man merkte den Sportlern an, dass es ihnen Spass machte, endlich wieder «live» einen Wettkampf zu bestreiten. Die offene Schweizer Meisterschaft war eines von sehr wenigen Turnieren, das in letzter Zeit weltweit stattfinden konnte.