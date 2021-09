Energie Die Kantonsschule Zug erhält Solaranlage Auf Dächern der Kantonsschule Zug wird in diesem Monat eine grosse Fotovoltaikanlage erstellt. 17 weitere Anlagen auf kantonseigenen Gebäuden werden folgen. 03.09.2021, 19.00 Uhr

Die Kantonsschule Zug aus der Drohnenperspektive. Bild: PD

Während der Sommerferien wurden weitere Flachdächer der Kantonsschule Zug saniert. In diesem Monat soll nun laut Medienmitteilung der Baudirektion auf den Trakten 1 und 8 eine grosse Fotovoltaikanlage erstellt werden. Die Anlage wird mit 734 Solarmodulen ausgestattet, wovon 544 auf den vier Dächern des Trakts 8 sowie 190 Module auf dem Trakt 1 installiert werden. Die komplette Anlageleistung beträgt zirka 228 Kilowatt-Peak (KWp), womit jährlich rund 45'000 Franken an Stromkosten eingespart werden. Die Kosten der Fotovoltaikanlage der Kantonsschule Zug belaufen sich auf rund 430'000 Franken und es handelt sich dabei um die erste Anlage, die aus dem vom Kantonsrat bewilligten Ökopluskredit finanziert wird. Gemäss Plan sollen während der nächsten fünf Jahre weitere 17 Fotovoltaikanlagen auf kantonseigenen Gebäuden installiert werden.

Modell der Kantonsschule Zug mit den Standorten der Fotovoltaikanlage, die in diesem Monat installiert wird. Bild: PD

62 zusätzliche Ladestationen

Mit 4,5 Millionen Franken des Ökopluskredits werden 18 Fotovoltaikanlagen auf kantonseigenen Gebäuden installiert sowie mit einer Million Franken die Elektromobilität gefördert. So sollen in den nächsten fünf Jahren an zwölf kantonseigenen Standorten in Tiefgaragen und Aussenparkplätzen insgesamt 62 Ladestationen installiert werden. Diese werden, wie es in der Mitteilung heisst, nicht nur für die kantonalen Dienstfahrzeuge, sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Kundinnen und Kunden der kantonalen Verwaltung zur Verfügung gestellt. (haz)