Energie: Fördergelder aus dem Zuger Gebäudeprogramm sind beliebt Seit einigen Jahren erhalten Eigentümer, die etwa die Gebäudehülle energetisch sanieren, Geld aus dem kantonalen Gebäudeprogramm. Die Nachfrage ist hoch. Andrea Muff 04.08.2020, 05.00 Uhr

Wer im Kanton Zug sein Gebäude auf energetische Schwachstellen prüft, kann etwa bei einer Sanierung der Gebäudehülle von Fördergeldern aus dem Gebäudeprogramm profitieren. Die Nachfrage nach der finanziellen Unterstützung ist in Zug seit längerem hoch. So wurde das letztjährige Budget von 1,6 Millionen Franken nicht nur ausgeschöpft, sondern ein Teil der Gesuche konnte gar erst in diesem Jahr zugesichert werden, teilte die Baudirektion im Februar mit. Finanziert wird das Programm mit dem Geld aus der CO2-Abgabe des Bundes auf fossile Brennstoffe. Auch dieses Jahr wurde der kantonale Topf wiederum um rund den gleichen Betrag gefüllt.