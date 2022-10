Energie in all seinen Facetten Der Kiwanis Club Zug führte kürzlich seine Generalversammlung durch. Markus Trinkler wurde zum neuen Präsidenten gewählt. Im Fokus des Klubjahres steht Energie mit all seinen Facetten. 11.10.2022, 05.00 Uhr

Das Thema Energie mit steht im Zentrum des Klubjahres. Bild: PD

Mit grossem Engagement startet der Kiwanis Club Zug in das Klubjahr 2022/2023. Markus Trinkler wurde bei der jährlichen Generalversammlung einstimmig als neuer Präsident gewählt. Der Inhaber von Zünti Trinkler Architekten Zug hat gemeinsam mit seinem neuen Sekretär Philip C. Brunner und dem restlichen Vorstand ein neues erfolgreiches Vereinsjahr eingeläutet.

Energie in all seinen Facetten steht in diesem Klubjahr im Fokus. Eine aktuelle Thematik, die uns alle betrifft und Markus Trinkler mit seinem beruflichen Hintergrund seit Jahren begleitet.

«We are serving the children of the world»

Interessante Referate zu den unterschiedlichsten Energiethemen werden die beliebten Klubtreffen für die nächsten zwölf Monate komplettieren und für anregende Gespräche sorgen. Der Serviceklub mit seinen insgesamt 42 Zuger Mitgliedern unterstützt seit 1974 wichtige Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche in der Region Zug. Insgesamt hat der Club seit seiner Gründung bereits mehrere hunderttausend Franken an soziale Projekte im Kanton Zug gespendet. «We are serving the children of the world» ist auch heuer das Motto des Zuger Klubs.

Für Kiwanis Club Zug: Nicolas Suter

