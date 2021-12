Energie Kurzer Stromunterbruch in Teilen von Ägeri In Teilen von Ober- und Unterägeri kam es zu einem kurzen Versorgungsunterbruch. Ursache ist eine Kabelbeschädigung durch Dritte. 20.12.2021, 17.50 Uhr

Im Ägerital wurde am Montagnachmittag bei Grabarbeiten durch Dritte ein Stromkabel beschädigt. Aus Gründen der Sicherheit vor Ort nahm die WWZ das Kabel sofort (13.40 Uhr) vom Netz, was zu einem kurzen Versorgungsunterbruch in Teilgebieten von Ober- und Unterägeri führte, wie die WWZ Energie AG mitteilt. Betroffen waren rund 5000 Messstellen. Mittels Netzumschaltungen konnte die WWZ die Versorgung eines Grossteils der Anschlüsse bereits um 13.43 Uhr wiederherstellen, die restlichen Messstellen folgten kurz darauf um 13.45 Uhr. Einzig im Gebiet Ochsenfeissi, Schwendi, Resti und Zittenbuech (90 Messstellen) dauerte die Wiederherstellung der Stromversorgung aufgrund eines Folgeschadens bis 14.49 Uhr. (rh)