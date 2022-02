Sommarugas Solarpflicht löst in Zug gemischte Reaktionen aus

Energie Nationale Solarpflicht: Sommarugas Forderung löst im Kanton Zug gemischte Reaktionen aus Das Zuger Energiegesetz, welches zurzeit revidiert wird, sieht eine ähnliche Pflicht vor. Im Kanton liegt gemäss des Baudirektors derzeit noch sehr viel Potenzial brach. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Zika 900 Fotovoltaik-Anlagen sind im Kanton Zug installiert. Bild: Maria Schmid (Sins, 4. Februar 2022)

Auf jedem neu gebauten Haus eine Solaranlage. Dies fordert Bundesrätin und Energieministerin Simonetta Sommaruga. Und schränkt gleichzeitig ein: Ausnahmen sollten dort möglich sein, wo zum Beispiel der Bau der Anlage nicht wirtschaftlich möglich ist oder dem Denkmalschutz widerspricht. Sie schlägt vor, die anfallenden Kosten von den Steuern abzuziehen. So steht es in einem vertraulichen Bericht, aus dem die Aargauer Zeitung kürzlich zitierte und dabei von einer «energiepolitischen Revolution» schrieb.

Ausnahmen auch in Zug vorgesehen

Der Vorsteher der Zuger Baudirektion, Florian Weber. Bild: Matthias Jurt, Zug, 28. August 2020

Wie sieht die Situation in Zug aus? «In unserem Kanton ist eine solche Pflicht ebenfalls vorgesehen», sagt Florian Weber, Vorsteher der Baudirektion. Das Zuger Energiegesetz, das zurzeit revidiert werde, sehe vor, dass Neubauten einen Teil ihres Strombedarfs selbst decken. Die Art der Stromerzeugung sei frei wählbar, in der Regel werde wohl Fotovoltaik (FV) zur Anwendung kommen. Es sei zudem der Bauherrschaft überlassen, ob sie die Anlage realisiere oder – etwa in schattigen Gebieten, wo sich eine Solaranlage nicht lohne – eine Ersatzabgabe leiste. Diese werde für die erneuerbare Stromproduktion im Kanton eingesetzt.

«Eine Pflicht macht grundsätzlich Sinn. Die Beteiligten schauen so genauer hin und realisieren, dass die Kosten in einem guten Verhältnis zum Ertrag stehen und schnell amortisiert sind», sagt Weber.

Er lässt aber durchblicken, dass er ein nationales Obligatorium, wie es Sommaruga fordert, nicht unbedingt für zielführend hält. Denn: «Eigentlich liegt der Gebäudebereich in der Verantwortung der Kantone.» Schliesslich kennen bereits mehrere von ihnen eine solche Vorschrift, argumentiert er. Dazu gehören unter anderem Luzern und Schwyz.

Sonnenenergie könnte gesamten Zuger Strombedarf decken Die Baudirektion geht von rund 900 Fotovoltaikanlagen aus, die derzeit im Kanton Zug in Betrieb sind. Sie liefern ungefähr 35 Gigawattstunden, was rund 5 Prozent des Strombedarfs im Kanton entspricht. Die Produktion wurde in den letzten Jahren beträchtlich ausgebaut. «Es ist davon auszugehen, dass sie weiterhin stark zunimmt», sagt Florian Weber. Die Potenziale für Strom durch Fotovoltaik und Wärme durch Solarthermie stehen in einer gewissen Konkurrenz. Wird davon ausgegangen, dass auf den zur Verfügung stehenden Flächen ausschliesslich Strom produziert wird, beträgt das Potenzial für die Stromproduktion auf den Zuger Dächern knapp 530 Gigawattstunden (GWh). Mit Einbezug der Fassaden sind es sogar rund 730 GWh, womit theoretisch der gesamte Strombedarf im Kanton Zug gedeckt werden könnte. Bei einer Kombination von Strom und Wärme wird davon ausgegangen, dass auf den Dächern rund 380 GWh Strom und rund 190 GWh Wärme erzeugt werden könnten. Unter Berücksichtigung der Fassade für Fotovoltaik erhöht sich die Strommenge auf 580 GWh.

Auch der Hauseigentümerverband Zugerland beurteilt ein nationales Solar-Obligatorium «eher skeptisch», wie Präsident Alain Fuchs auf Anfrage mitteilt. «Das macht erst Sinn, wenn wir technisch in der Lage sind, die gewonnene Energie über mehrere Monate kostengünstig und effektiv zu speichern», sagt er. Es gäbe jetzt schon eine Überproduktion an Solarstrom im Sommer. Das revidierte kantonale Energiegesetz, das zurzeit diskutiert wird, fände er hingegen von der Stossrichtung her gut und zeitgemäss.

Die Solarbranche freut sich

Unterstützt wird Sommarugas Forderung hingegen von Markus Hillebrandt. Was wenig überraschend ist, ist er doch Projektleiter Fotovoltaik beim Zuger Unternehmen Alex Gemperle AG. Die Firma Gemperle AG ist im Bereich Gebäudehüllen und Fotovoltaikanlagen tätig. «Viel ändern würde sie allerdings nicht», sagt er. «Die Flut von Anfragen würde damit noch mehr zunehmen.» Seit dem ersten Lockdown hätten die Offertenanfragen nochmals zugenommen und die Auftragsbücher seien gut gefüllt:

«Wir könnten ab morgen mehrere neue Mitarbeitende einstellen!»

Vielmehr als eine Solarpflicht wünscht er sich eine Vereinfachung der Bürokratie. «Der Formularkrieg nimmt leider stetig zu.» Ein Beispiel: Die Gemeinden müssten heute jede Anlage bewilligen. «Viele schicken aber die Anträge zunächst weiter an den Kanton, obwohl die Richtlinien klar festgelegt sind und sie selber entscheiden könnten.» Auch ein einheitliches Meldeformular für Fotovoltaikanlagen, flächendeckend für alle Gemeinden, würde das Meldeverfahren vereinfachen.

Markus Hillebrandt, Projektleiter Fotovoltaik bei der Firma Alex Gemperle AG, auf dem Dach des firmeneigenen Werkhofs. Dieser ist mit einer Fotovoltaik-Anlage ausgestattet. Bild: Maria Schmid (Sins, 4. Februar 2022)

Trotzdem glaubt Hillebrandt, dass der Trend zu Fotovoltaikanlagen anhalten werde – nicht nur bei Einfamilienhäusern, sondern auch bei Firmen. «Heute haben FV-Module eine erwartete Lebensdauer von zirka 25 Jahren und sind oft nach ungefähr zehn Jahren amortisiert.»

Anders sieht es bei der Alfred Müller AG aus. «Wir befürworten nicht noch mehr Regulierung», sagt deren Kommunikationsverantwortliche Melanie Ryser. Das Unternehmen besitzt einerseits viele Immobilien und fungiert andererseits als Generalunternehmerin. «Für uns ist es bereits selbstverständlich, dass wir jeden Neubau – wenn immer möglich – mit einer Solaranlage ausstatten», streicht Ryser hervor. Sie fände es eher sinnvoll, «die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Installationen und der Betrieb von FV-Anlagen einfach und unkompliziert möglich sind.» Zum Beispiel in Bezug auf die Verteilung und den Verkauf der erzeugten Energie.

Für die Nutzung von Immobilien dürfte die Gesamtenergiebilanz zudem eine immer wichtigere Rolle spielen, sagt Ryser.

«Hinzu kommt, dass Häuser mit hohem CO 2 -Ausstoss eine schlechtere Wertentwicklung aufweisen. Für unser Immobilienportfolio wäre das ein Risiko.»

Architektinnen und Architekten sind offen

Das Bauforum Zug hat keine grundsätzlichen ästhetischen Bedenken bezüglich einer Solarpflicht. «Solaranlagen kann man als neuen Teil der Bau-Kultur annehmen», sagt dessen Präsident Oliver Guntli. Wichtig sei, dass sie gut ins Gebäude integriert seien und sowohl zur Dachform oder Fassade, als auch zur Umgebung passen würden. Als positive Beispiele nennt Guntli das Dach des Ziegeleimuseums:

Das Ziegelei-Museum in Cham ist passend mit Solarziegeln ausgerüstet. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 23. März 2021)

Aber auch die Fassade des Tech-Cluster-Gebäudes der V-Zug:

Areal Tech Cluster, V-Zug: Die Fotovoltaikanlage ist hier in die Fassade integriert. Bild: Stefan Kaiser (Zug 15. Juni 2021)

Das Bauforum Zug versteht sich als Fachverein von Architekten, Planern und Bauleuten im Kanton Zug, die sich in besonderem Masse für die Baukultur einsetzen.

Im Kanton Zug könnte bereits im Herbst eine faktische Solarpflicht beschlossen werden – als Teil des revidierten Energiegesetzes. Dieses muss vom Kantonsrat abgesegnet werden. Voraussichtlich soll dieser im September über die Vorlage beraten.

Auf nationaler Ebene fand Sommarugas Vorschlag gemäss einem weiteren Artikel der Aargauer Zeitung keinen Anklang im Bundesrat. Der Vorschlag ist aber noch nicht vom Tisch, da er sich nun in der Konsultation befindet.

