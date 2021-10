Neue Photovoltaikanlage auf dem Panasonic-Büro in Rotkreuz

Energie Panasonic produziert in Rotkreuz eigenen Solarstrom – und setzt auf ein ausgefeiltes Monitoring Etwa 24'000 Kilowattstunden werden jährlich auf dem Dach des Bürogebäudes produziert. Das ist mehr Energie, als aktuell am Standort verbraucht wird. 19.10.2021, 15.07 Uhr

Pascal Rey (links) im Gespräch mit Gemeinderat Patrick Wahl. Bild: PD

Am Firmensitz von Panasonic Industry Schweiz in Rotkreuz ist vor kurzem eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen worden. Auf dem Dach des Bürogebäudes wurden 80 Solarmodule installiert, die etwa 24'000 Kilowattstunden im Jahr produzieren, wie das Unternehmen mitteilt. Damit gewinnt die Anlage mehr Energie, als aktuell am Standort verbraucht wird.

Der Leiter der Niederlassung, Pascal Rey, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Mit diesen Investitionen in eine nachhaltige Energiegewinnung leisten wir unseren Beitrag zur ‹Environment Vision 2050› der Panasonic Corporation, der wir uns 2017 verpflichtet haben. Die ehrgeizigen Klimaschutzziele sehen unter anderem vor, dass wir eine positive Gesamtenergiebilanz erreichen: Wir wollen mehr Energie erzeugen, als wir verbrauchen.»

Auch Patrick Wahl, Gemeinderat, Planung/Bau/Sicherheit der Gemeinde Risch, zeigt sich erfreut über das Projekt: «Es freut uns sehr, dass hier auf eigene Initiative hin lokal und klimafreundlich Strom produziert und sogar lokal konsumiert wird.»

Den Energieverbrauch in Echtzeit einsehen

Um den Stromverbrauch des Gebäudes zu analysieren und die generierte Solarenergie auch optimal zu nutzen, setzt Pascal Rey auf eine eigene Entwicklung aus dem Hause Panasonic: das so genannte Eco-Power-Meter. Dieses misst den Stromverbrauch des Gebäudes sowie den Energieertrag der Photovoltaikanlage und stellt die Messdaten via Ethernet und Web-Server dar. Mit einem Live-Monitoring-System kann der Energieverbrauch auf einem Internetportal in Echtzeit unabhängig vom eigenen Standort eingesehen werden.

Dadurch werden Verbrauchspeaks identifiziert und der Stromkonsum gesteuert. Gerade im Hinblick auf die nächsten Schritte der «Environment Vision 2050» sei dieses Monitoring und die Auswertung wichtig, so das Unternehmen. Denn zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele sollen zukünftig auch Ladesäulen für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge installiert werden sowie eine E-Bike-Flotte für klimaneutrale Mobilität sorgen. Auch bei integrierter Ladetechnik wird die Photovoltaikanlage noch etwa 80 Prozent des Energiebedarfs des Standorts von Panasonic Industry Schweiz decken. (rh)