Strom: Zuger Finanzdirektor kritisiert Strategie der Axpo harsch

Energie Zuger Finanzdirektor zum drohenden Strommangel: «Solidarität wird im Krisenfall wohl toter Buchstabe sein» Der Kanton Zug ist der kleinste Aktionär der Axpo Holding, der Einfluss entsprechend gering. Die Strategie der Axpo bereitet dem Kanton allerdings Sorgen. Dies vor dem Hintergrund einer nicht unwahrscheinlichen Stromunterversorgung ab dem Winter 2025. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Schweiz ist die Sicherheit der eigenen Stromversorgung schon in wenigen Jahren nicht mehr garantiert. Experten rechnen damit, dass bereits im Winter 2025 eine nationale Stromunterversorgung in der Schweiz Tatsache wird.

Vor diesem Hintergrund stösst die auslandorientierte Konzernstrategie der Axpo beim Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler auf Unverständnis. Er verlangt, dass die Strategie der Axpo diskutiert und im Idealfall angepasst werden muss. Er habe «erhebliche Zweifel an der Kompatibilität der Konzernstrategie der Axpo mit unseren Eigeninteressen», schreibt Tännler an die Energie- und Finanzdirektoren der Axpo-Eigentümer. Der Kanton Zug gehört zu diesen Eigentümern. Er hält einen Anteil von 0,873 Prozent (Wert: 3,2 Millionen Franken) an den Aktien der Axpo-Holding AG und ist damit der kleinste Aktionär. Aktionäre sind ebenfalls die Kantone Aargau, Appenzell Inner- und Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen, St.Gallen, Thurgau und Zürich.

«Axpo ist heute nicht mehr nur europäisch, sondern global (Europa, USA, Asien) ausgerichtet»,

schreibt Tännler. Gemäss der neuen Konzernstrategie möchte der Geschäftsbereich Axpo Solutions AG nun bis 2030 im Ausland weiter wachsen. Laut Tännler soll diese Wachstumssteigerung «markant» ausfallen.

Der Kanton Zug halte seine Beteiligung an der Axpo aus strategischen Überlegungen (Versorgungssicherheit) im Verwaltungsvermögen, mit den damit verbundenen Restriktionen. «Die exzessive Aktivität im internationalen Stromhandel sowie die Stromproduktion im Ausland sind grundsätzlich keine Staatsaufgaben. Solche sind aber zwingend notwendig für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen», führt Tännler aus. Vor diesem Hintergrund wäre zu prüfen, ob eine Überführung ins Finanzvermögen nicht angezeigt wäre. «Im Anschluss daran könnten die Anteile allenfalls veräussert werden. Derzeit nimmt der Kanton Zug jedoch auf anderem Weg Einfluss auf die Konzernstrategie der Axpo», erklärt der Finanzdirektor.

Schlechter Geschäftsgang zwang Axpo ins Ausland

Zwischen 2013 und 2016 befand sich die Axpo in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. So mussten Wertberichtigungen auf dem einheimischen Kraftwerkspark und den französischen Beteiligungen vorgenommen werden. Hinzu kamen Defizite aus dem Stromverkaufsgeschäft. Insgesamt kumulierten sich die Verluste auf gut 3 Milliarden Franken.

Um diese Verluste zu kompensieren, wurde der Fokus ins Ausland gelegt. Auch, um die Strompreisabhängigkeit zu verringern. Mittlerweile investiert die Axpo in den Bau von Wind- und Fotovoltaikanlagen in Deutschland, Frankreich und Südeuropa. Auch kommen vermehrt Stromlieferverträge in West- und Osteuropa, Asien und den USA hinzu. Bei diesen Verträgen ist in der Regel ein Vertragspartner ein unabhängiger Kraftwerksbetreiber, der andere ein grösserer Abnehmer, wie beispielsweise ein Stromhändler oder Versorger.

Die zunehmende Verlagerung der Axpo-Geschäftstätigkeit ins Ausland betrachtet Heinz Tännler kritisch:

«Die globale Ausrichtung führt zu einer Zunahme der Markt- und Kreditrisiken. Mit den von der Axpo-Führung verfolgten Auslandsambitionen sollen Dimensionen erreicht werden, die aufgrund der begrenzten Kapitaldecke aus einer Risikobetrachtung nur schwerlich verantwortbar erscheinen.»

In Zug fliesst kein Axpo-Strom

Die Axpo hat zwar keinen Auftrag, die Aktionärskantone mit Strom zu versorgen, sie soll jedoch einen wesentlichen Beitrag zur Stromversorgung der Schweiz leisten. Im Kanton Zug selber ist die Axpo nicht direkt tätig. «Eine anhaltende, schwere Strommangellage ist derzeit das grösste Risiko für die Schweiz und damit auch den Kanton Zug», erklärt der Finanzdirektor.

Gerät die Schweiz und damit auch der Kanton Zug in eine Strommangellage, dürften die wirtschaftlichen Einbussen immens sein. «Die Politik sowie die Stromkonzerne stehen deshalb zumindest in der Mitverantwortung, die inländische Stromproduktion zu erhöhen, auch um die Verhandlungsposition der Schweiz gegenüber der EU in einer Situation ohne Stromabkommen zu stärken», ist Tännler überzeugt. Ähnlich hatte bereits früher die Elektrizitätskommission argumentiert.

Unterversorgung droht auch den Nachbarländern

Die Diskussion der Eignerstrategie müsse auch vor dem Hintergrund geführt werden, «dass auch unsere Nachbarländer – insbesondere Deutschland mit dem bis 2022 vollzogenen Kernenergieausstieg und dem möglicherweise auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg – einer Unterversorgung entgegengehen», so Tännler. «Solidarität wird im Krisenfall wohl toter Buchstabe sein.»

Druck auf die Axpo kommt nicht nur aus Zug. Auch aus den Parlamenten der Kantone Zürich und Schaffhausen kommt der Wunsch nach einer Berücksichtigung der öffentlichen schweizerischen Interessen. «Das», so Tännler, «ist ein weiterer Fingerzeig, dass auch seitens der kantonalen Politik der Wind eindeutig in Richtung Versorgungssicherheit gedreht hat.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen