Energieeffizienz: Beraterin spürt Energieschleudern auf

Energieeffizienz Die Beraterin Andrea Beck aus Hünenberg See spürt Energieschleudern auf Der Bund akkreditiert professionelle Energieberatende für KMU. Richard Greenaway, Geschäftsführer von Sports Zugerland in Cham, möchte davon profitieren und lässt sich von der Energieberaterin Andrea Beck bei Einsparungen helfen. Tijana Nikolic 19.08.2021, 16.30 Uhr

Die Peik-Energieberaterin Andrea Beck aus Hünenberg See hilft Richard Greenaway von der Sports Zugerland AG die Energiekosten des Unternehmens zu senken.

Bild: Maria Schmid (Cham, 11. August 2021)

Auch ohne CO 2 -Gesetz kann CO 2 eingespart werden. Denn jede eingesparte Kilowattstunde verhindert den Ausstoss von CO 2 , schont das Klima und spart dazu Geld. So lautet die Devise der Maschinenbauingenieurin mit Fachrichtung Energietechnik und Sachverständige für Energietechnik, Andrea Beck aus Hünenberg See.

Die selbstständige professionelle Energieberaterin für KMU («Peik») ist von Energie Schweiz, einem Programm des Bundesamts für Energie, akkreditiert. Ihre Hauptaufgabe ist es Energieschleudern in Unternehmen ausfindig zu machen und den KMU verschiedene Sofortmassnahmen sowie kurz- und mittelfristigen Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz zu unterbreiten und somit den Firmen zu helfen, ihre Energiekosten um mehrere tausend Franken jährlich zu senken.

Die Bedeutung von Peik Die KMU-Plattform Peik bietet Unternehmen einen bedarfsgerechten Einstieg für Energie- und Kosten-Sparprojekte. Durch Betriebsoptimierungen können KMU durchschnittlich 10 bis 15 Prozent ihres Energieverbrauchs reduzieren. Bei jährlich 30'000 Franken für Strom, Wärme und Treibstoff sind Einsparungen von 3000 bis 4500 Franken pro Jahr möglich. Nach der ersten Kontaktaufnahme kann ein Unternehmen eine Offerte von einem akkreditierten Peik-Berater anfordern. Für die Durchführung der Energieberatung kommt dieser direkt zum Kunden, um die Installationen zu überprüfen und Daten aufzunehmen. Firmen aller drei Wirtschaftssektoren können Peik in Anspruch nehmen und profitieren dabei von der finanziellen Unterstützung durch Energie Schweiz. Dies unter der Bedingung, dass sie weder von der CO 2 -Abgabe befreit sind noch den Netzzuschlag zurückerstattet bekommen. Das Angebot richtet sich vor allem an Unternehmen mit Energiekosten zwischen 20'000 Franken und 300'000 Franken pro Jahr. Im Anschluss an die Energieberatung können die KMU eine geförderte Umsetzungsbegleitung durch die Peik-Beratenden anfordern. Die Unternehmen werden mit verschiedensten Beratungsleistungen wie einer Bauherrenvertretung, einer Betriebsoptimierung, einer Mitarbeitersensibilisierung, einer Ausbildung von technischen Verantwortlichen oder einem energetischen Monitoring unterstützt.

Aktuell berät Beck Richard Greenaway, den Geschäftsführer von Sports Zugerland in Cham. Der 54-Jährige leitet das Sportzentrum seit 2007 und erachtet den sparsamen und sinnvollen Umgang mit Energie als essenziell. «Energie muss erzeugt werden, Energie kostet Geld, und die Energieerzeugung ist je nach Methode mehr oder weniger umweltbelastend», sagt der studierte Betriebsökonom.

Sports Zugerland ist ein vorbildlicher Betrieb

Es gäbe eine Vielzahl von Möglichkeiten, Energie zu speichern. Es gelte, alle diese Faktoren möglichst optimal zu kombinieren, um eine möglichst hohe Effizienz zu erzielen. «Um diese teils komplexen Zusammenhänge richtig zu verstehen und optimal einzuordnen, braucht es Fachwissen und Erfahrung», erklärt Greenaway, der in Hünenberg wohnhaft ist. Deswegen hole er sich die Beratung und Unterstützung bei Beck. Diese habe als erstes mit dem Geschäftsführer zusammen eine Ist-Analyse im Sports Zugerland gemacht.

Das Sportzentrum sei ein sehr moderner und vorbildlicher Betrieb. «Herr Greenaway geht sehr bewusst mit Energie um. Beispielsweise hat er bereits viele Leuchtmittel auf LED umgestellt», lobt Beck, die ursprünglich aus der Nähe von Freiburg im Breisgau in Deutschland kommt. Er habe einen sehr guten Überblick über den energetischen Bereich seines Betriebes, nehme eine Vorbildfunktion ein und sensibilisiere seine Mitarbeitenden für energieeffizientes Verhalten. Eine Peik-Analyse lohne sich jedoch auch für dieses Unternehmen.

Rohrleitungen eindämmen und eine Fotovoltaikanlage installieren

Beim Sports Zugerland sieht Beck weiteres Sparpotenzial bei jenen Leuchtmitteln, die noch nicht modernisiert wurden. Hier könne durch den Wechsel zu LED-Lampen noch einiges eingespart werden. «Weiter sind im Heizungsraum einige ungedämmte oder zu gering gedämmte Rohrleitungen vorhanden, die so zu hohe Verluste haben», führt sie bei der Beratung weiter aus. Die Heizung sei erst vier Jahre alt und werde noch einige Zeit in Betrieb sein.

Langfristiges Sparpotenzial sieht sie in der Gebäudehülle und in der Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem dafür gut geeigneten, nach Osten und Westen ausgerichteten Tonnendach der Sporteinrichtung. «Den selbst erzeugten Strom kann Greenaway unter anderem für die erforderliche Beleuchtung und für die stromintensive Kücheneinrichtung nutzen, da das Sportzentrum an 364 Tagen von morgens bis Mitternacht offen hat», erläutert Beck. Mit der Ost-West-Ausrichtung könne über eine längere Zeitdauer Strom erzeugt werden.

Andrea Beck aus Hünenberg am See ist Energieberaterin. Bild: Maria Schmid (Cham, 11. August 2021)

Gute Dämmung senkt Energiekosten

Das Dach müsse jedoch zuvor, unter anderem auch wegen der Gebäudeschäden nach den Unwettern der letzten Monate, repariert werden. «Das Dach verfügt über keine Dämmung und muss deshalb gedämmt werden. Dafür führe ich noch die vom Kanton Zug geforderte Gebäudeanalyse durch», so Beck weiter. Ziel sei es, durch eine möglichst gute Dämmung den Heizenergieverbrauch merklich zu senken. Dies führe zu einer spürbaren Entlastung der bestehenden Ölheizung, was wiederum eine deutliche Senkung der Energiekosten zur Folge hat: «Im Peik-Bericht lassen sich diese Zusammenhänge hervorragend darstellen. Der Kunde erhält einen Überblick über das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Massnahmen.»

Die Beraterin denkt auch an ein Konzept für Elektromobilität für das Sports Zugerland. Den Kunden könnten Elektroladestationen zur Verfügung gestellt werden: «Während die Kundschaft trainiert, könnte sie ihre Elektroautos laden. Auch die umliegenden Betriebe könnten diese Infrastruktur nutzen.» Das wäre ein wirtschaftlicher und ökologischer Vorteil.

Energie Schweiz übernimmt Hälfte der Kosten

Der Schwerpunkt der Analyse liege bei jedem KMU grundsätzlich auf dem Strom- und Wärmeverbrauch. «Hier gibt es in der Regel Optimierungspotenzial. Dies zum Beispiel bei der Einstellung der Heizung oder der Lüftung», weiss Beck. Bei Sportzentren sei die Beleuchtung besonders zu beachten, denn die Räumlichkeiten müssten immer gut ausgeleuchtet sein.

Auch nach der Analyse profitieren die KMU vom Programm Peik. Die Hälfte der Kosten bis zu maximal 20 Tagen Arbeitsaufwand für die Beratungsleistungen übernehme Energie Schweiz. Dies einerseits als Stimulation für die Wirtschaft und um gleichzeitig ein klares Signal zu senden, dass Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien auch während der Coronakrise weiterhin eine Priorität seien. Gerade für die Gastronomie, aber auch für Sporteinrichtungen gäbe es vielfältige Fördermöglichkeiten, über die die Energieberatenden gerne Auskunft geben würden.

Weitere Informationen zum Programm Peik und Anmeldungen von KMU unter www.peik.ch.