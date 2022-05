Zug/Baar: Im Unterfeld entsteht die neue Circulago-Zentrale

Energiegewinnung Im Gebiet Unterfeld entsteht die neue Circulago-Zentrale Als die WWZ im Jahr 2014 ihr Projekt Circulago aufgleiste, lag Heizen mit fossilen Brennstoffen noch im Trend. Nach den durch den Ukraine-Krieg verursachten Verwerfungen im Energiemarkt ist nun alles anders. Marco Morosoli 04.05.2022, 05.00 Uhr

So soll die Energiezentrale dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Der WWZ-CEO Andreas Widmer wirbelte am Dienstagmittag zusammen mit einigen seiner Mitarbeitenden und Politprominenz im Gebiet Unterfeld an der Grenze der Gemeinden Zug und Baar viel Dreck auf. Der Anlass dazu war der Spatenstich für das dort geplante Circulago-Drehkreuz.

Die WWZ AG baut diese Anlage in unmittelbarer Nähe des Stromverteilers Unterfeld. Kostenpunkt: 30 Millionen Franken. Kommt der Stromverteiler in Ziegelrot schlicht daher, dürfte die Aussenhaut des Circulago-Verteilers zum Hingucker für die Zu- und Wegpendler auf der Nordstrasse zwischen Zug und Baar mutieren.

Das zwölf Meter hohe Gebäude hat einen Grundriss von 40 Metern mal 30 Metern. Die Aussenhaut setzt sich aus normierten Platten zusammen. Zwischen diesen bricht jeweils ein grünes Band die Einheit auf. Ohne diese Einschübe sähe das Energiedrehkreuz fast wie ein modernes Kampfschiff mit Stealth-Technologie aus.

Quelle: Tele 1

Der Zugersee liefert rund um die Uhr und jahrein, jahraus Energie

Dabei ist dieses noch zu bauende Gebäude gerade das mehr oder weniger einzige gut sichtbare Zeichen des zukunftsträchtigen Circulago-Projekts. Dessen Leitungen sind unter Bodenniveau verlegt.

Die Energie für das Circulago-System stammt aus dem Zugersee. Von dort kommendes Wasser gelangt in einen geschlossenen Kreislauf zur Seewasserzentrale. Ein Wärmetauscher reicht die erzeugte Energie an einen zweiten Kreislauf weiter. Das Seewasser fliesst dann wieder in den Zugersee zurück. Durch ein fein verästeltes Netz gelangt die Energie zu denjenigen Menschen, welche auf diese lokale Energie setzen. Sie ist auch zum Heizen, zur Warmwasseraufbereitung wie auch zur Serverraumkühlung nutzbar.

Der WWZ-CEO Andreas Widmer sagte, dass das Vorantreiben des Generationenprojekts Circulago vor fünf Jahren «ein mutiger Entscheid» gewesen sei. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass das Projekt gemäss WWZ-Langfristplanung rund 250 Millionen Franken kosten dürfte.

Aktuell wächst das Circulago-Netz in der Lorzenebene immer noch. Aber auch für sein Pendant im Ennetsee (Rotkreuz, Hünenberg) wächst die Kundschaft stetig. In diesem Verbund kommt im Gegensatz zum Zuger Modell die nutzbare Energie aus der Kehrichtverbrennungsanlage Perlen.

Treiber für das Wachstum bei der Kundschaft ist der Krieg in der Ukraine. Dieser hat die Beschaffung von fossilen Brennstoffen erschwert und sehr stark verteuert.

Marcel Fähndrich, Leiter Wärme und Kälte bei der WWZ AG. Bild: PD

Marcel Fähndrich, er ist Leiter Wärme und Kälte bei der WWZ, sagt es unverblümt: «Das fossile Zeitalter ist vorbei.» In Bezug aufs Heizen ist Fähndrichs Satz sicher nicht falsch. Er selber findet es sehr schade, dass solche Grundstoffe verheizt werden.

Der WWZ-Verantwortliche für das Projekt Circulago stellt auch erfreut fest, dass die Quartierzentralen Lüssi und Metalli in der Stadt Zug aktuell eine Auslastung von 100 Prozent haben. Hinzu gekommen ist im Laufe der Zeit auch der Bereich der Stadtzuger Poststrasse bis zum Postplatz.

Der Ausbau des Netzes verlief bisher weitgehend problemlos

Doch auch in einer anderen Hinsicht steht das Generationenprojekt Circulago unter einem guten Stern. Seit dem Startschuss vor mehr als fünf Jahren gab es nur einen einzigen Zwischenfall. Beim Leitungsbau vom kantonalen Verwaltungszentrum an der Aa in Richtung Zugersee blieb 2017 der Bohrkopf in der Nähe des Gerichtsgebäudes hängen und musste ausgegraben werden.

Einmal im Vollbetrieb soll der Energieverbund Circulago pro Jahr rund 25’000 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Gemäss Marcel Fähndrich produziert ein Auto, das 4000-mal um die Erde fährt, ungefähr diese Menge Kohlendioxid.

In einem Flyer der WWZ streicht diese die Vorteile des Energieverbundes Circulago heraus: Die Wärmebezugskosten seien attraktiv und kalkulierbar, der Hausanschluss brauche wenig Platz. Zudem fallen die Bestellung und die Einlagerung von Brennstoffen weg.

Wie der Projektverantwortliche für den Cluster Unterfeld plus, Benjamin Kälin, erklärt, soll der Erstausbau vom Cluster Unterfeld plus bis 2026 abgeschlossen sein. Diese Aussage könnte womöglich bald einmal in Teilen überholt sein, denn diese Heizart scheint eine grosse Zukunft vor sich zu haben.

Laut Marcel Fähndrich soll auch das LG-Areal westlich des Bahnhofs Zug in den Energieverbund Circulago eingegliedert werden. Zudem erzählt Fähndrich, dass in Bälde weitere Zuger Gemeinden auf den Zug des Zuger Energieverbundes aufspringen wollen. Die Namen der potenziellen Kunden wollte der WWZ-Mann aber nicht sagen. Es bleibt spannend. Die WWZ haben mit dem Aufbau des Projekts Circulago und artverwandter Energieverbünde Mut bewiesen. Das zahlt sich jetzt – und wohl auch in Zukunft – aus.