Energiekrise Das Zuger Einkaufszentrum Metalli verzichtet in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung Die Mietervereinigung der Metalli Zug will mit dem Verzicht im Rahmen der drohenden Energiekrise ein Zeichen setzen. 12.09.2022, 09.01 Uhr

Die Weihnachtsbeleuchtung der Metalli sorgt Jahr für Jahr für Freunde und wurde vor einigen Jahren sogar zur schönsten Deko der Zentralschweiz gekürt. Trotzdem hat der Vorstand der Mietervereinigung entschieden, die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nicht aufzuhängen. Dies geht aus einer Mitteilung der IG Metalli Zug hervor.

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Metalli. Bild: fotozug.ch/PD

«Aufgrund der Energiekrise werden wir in den kommenden Monaten nicht nur mit massiv höheren Kosten, sondern auch mit Einschränkungen rechnen müssen. Obwohl unsere LED-Lichter sehr sparsam sind, haben wir uns schweren Herzens entschieden, ein Zeichen zu setzen und auf unsere wunderschöne und beliebte Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten», wird IG-Präsident Walter Speck in der Mitteilung zitiert.

Seit Jahren verwandeln die bernsteinfarbenen Lämpchen die Metalli in der Adventszeit in ein glitzerndes Lichtermeer. Damit die Kundinnen und Kunden ihre Weihnachtseinkäufe trotzdem in einem festlichen Ambiente geniessen können, wird die Metalli dieses Jahr in eine prächtige Weihnachtslandschaft verwandelt. (haz)