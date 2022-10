Energiekrise Die Weihnachtsbeleuchtung in Oberägeri bleibt in diesem Jahr aus Die Gemeinde Oberägeri hat diverse Energiesparmassnahmen beschlossen. Neben der Reduktion der Raumtemperatur gehört auch der Verzicht auf die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung dazu. 27.10.2022, 14.00 Uhr

Die Gemeinde ruft Oberägerinnen und Oberägerer auf, ebenfalls Strom zu sparen. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 3. Juni 2022)

Die Energieversorgung, vor allem in Form von Gas und Strom, ist gemäss Lagebericht zur wirtschaftlichen Landesversorgung vorwiegend von Dezember bis Ende März kritisch. Bund und Kanton haben diverse Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs beschlossen. Auch die Einwohnergemeinde Oberägeri nimmt laut Medienmitteilung ihre Verantwortung im Sinne der Vorbildfunktion wahr und leistet mit diversen Massnahmen ihren Beitrag zum Energiesparen.

So wird beispielsweise auf unnötige Bürobeleuchtung verzichtet, die Aussenbeleuchtung angepasst und die Raumtemperatur in den gemeindeeigenen Liegenschaften reduziert sowie auf diverse elektronisch betriebene Geräte verzichtet (zum Beispiel Einzelplatzdrucker oder Radios). Im Weiteren werden elektronische Geräte über Nacht und am Wochenende immer komplett ausgeschaltet.

Weihnachtsschmuck statt Beleuchtung

Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung bleibt in diesem Jahr ausgeschaltet, aber ein festlich geschmückter, nicht beleuchteter Weihnachtsbaum bei der Kirche wird für Adventstimmung sorgen.

«Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen Sparbemühungen einen wichtigen Beitrag leisten zur Bekämpfung der drohenden Strommangellage und bitten das Gewerbe und die Bevölkerung, ebenfalls entsprechende Massnahmen zu treffen», wird Verwaltungsleiter Alexander Klauz zitiert.

Auf der Website informiert die Einwohnergemeinde über allfällige weitere Massnahmen und mittels einer sogenannten digitalen Ideenbox können die Einwohnerinnen und Einwohner praktische und einfach umsetzbare Tipps rund ums Energiesparen teilen.

Aegeri on Ice neu mit energiesparenden Massnahmen

Das beliebte Aegeri on Ice findet statt – unter anderem mit einem reduzierten Restaurantbetrieb, neuer Technik und einem kleineren Eisfeld. Mit diesen Anpassungen gelingt es den Organisatoren, Energieeinsparungen von 50 bis 60 Prozent zu erzielen. (cro)