Zugerland Verkehrsbetriebe senken Temperatur in ihren Bussen

Energiekrise Die Zugerland Verkehrsbetriebe senken die Temperatur in ihren Bussen deutlich Um Strom zu sparen, wird die Temperatur in den Bussen der Zugerland Verkehrsbetriebe um vier Grad gesenkt. Auch die Chauffeure können mit ihrem Fahrstil helfen, Energie zu sparen. Martin Messmer Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

In diesem Winter wird es in den Bussen der Zugerland Verkehrsbetriebe nicht mehr wie bisher 24 Grad warm. Bild: ZVB / Facebook

Die Zugerland Verkehrsbetriebe reagieren auf die Energiekrise: In diesem Winter ist es in ihren Bussen nicht mehr so warm, wie es sich die Fahrgäste aus früheren kalten Jahreszeiten gewohnt sind. Bisher wurde die Heizung in den Bussen auf bis zu 24 Grad Celsius eingestellt.

Nun wird die Temperatur im Fahrgastraum um vier Grad reduziert, es wird also höchstens noch 20 Grad warm sein in den Zuger Bussen, wie es bei den Zugerland Verkehrsbetrieben auf Anfrage heisst. In den aktuellen Tagen, die uns Aussentemperaturen von zum Teil über 20 Grad bescheren, werden die Busse aber nicht ebenfalls auf 20 Grad beheizt: «Die Heizung wird mit einem Thermostat betrieben. Das heisst, sie schaltet nur ein, wenn die Zieltemperatur unterschritten wird», so ZVB-Sprecherin Karin Fröhlich.

Auch die SBB senken die Temperaturen im Fahrgastraum

Die ZVB gehören zu etlichen Verkehrsbetrieben, welche die Temperaturen senken, um auf die Energiekrise zu reagieren. Die SBB zum Beispiel senken die Temperatur in ihren Zügen von 22 auf ebenfalls 20 Grad. Im Vorstand des Verbandes öffentlicher Verkehr VÖV sind 27 Mitglieder organisiert. Ihnen wurden vom Verband mehrere Methoden empfohlen, um in der Energiekrise Strom zu sparen; die Reduktion der Temperatur in Fahrgasträumen gehört dazu. Es bestehe für diese Massnahmen ein breiter Konsens, sagt VÖV-Direktor Ueli Stückelberger auf Anfrage der Zuger Zeitung. Zur konkreten Massnahme der Zuger, die Temperatur von 24 auf 20 Grad zu reduzieren, sagt Stückelberger: «Das geht in die richtige Richtung.»

«Konnten den Stromverbrauch bereits senken»

Zu den weiteren Massnahmen gehören etwa die Reduktion von Beleuchtungen oder die Temperaturbeschränkung von Warmwasser. Auch hier machen die ZVB mit. «Wir haben bereits diverse interne Massnahmen umgesetzt, etwa die Beleuchtung des Logos am ZVB-Haus ausgeschaltet oder die Temperatur des Warmwassers auf maximal 60 Grad begrenzt», so Fröhlich.

Weiter werden die Storen ab 18 Uhr automatisch geschlossen, was die Dämmung des Gebäudes unterstützt, es muss also weniger geheizt werden. Zudem verweisen die ZVB auf eine reduzierte Heizleistung in der Werkstatt, um noch mehr Strom sparen zu können. Fröhlich: «Wir konnten den Stromverbrauch im September bereits senken. Weitere Energiesparmassnahmen werden folgen, wir sind laufend dran.»

Die ZVB pflege auch seit vielen Jahren schon einen sorgsamen Umgang mit Energie und betreibe ein aktives Umweltmanagement. «In den Bereichen Wasser-, Wärme- und Stromsparen wurde schon viel erreicht. Mit Blick auf die aktuelle Lage verstärken wir unsere Bemühungen nochmals und suchen nach weiteren Potenzialen», sagt Fröhlich.

Chauffeure können ihren Fahrstil analysieren lassen

Auch das Fahrpersonal der ZVB kann einen Teil dazu beitragen, um Energie zu sparen – durch seinen Fahrstil. «Das gehört bei uns bereits seit Jahren zum Standard in der Aus- und Weiterbildung. An der sogenannten Eco-Drive Schulung wird das energiesparende Fahren thematisiert und geübt. Unser Fahrpersonal hat zudem die Möglichkeit, ihren persönlichen Fahrstil per Telemetriedaten zu analysieren», sagt ZVB-Sprecherin Fröhlich.

Bereits früher bekannt wurde, wie die Stadt Zug ihren Beitrag zum Stromsparen leistet. Verwaltungsgebäude werden nur noch auf 20 Grad geheizt, später vielleicht gar nur noch auf 19 Grad. In den Hallenbädern Loreto und Herti ist das Wasser nur noch 26 statt 28 Grad warm. Auch die Zuger Kantonsregierung hat Massnahmen beschlossen, wozu ebenfalls die Reduktion von Innentemperaturen gehören.

