Klimademo in Zug

Protest Engagiert, aber friedlich: Klimabewegung demonstriert in Zug gegen internationale Grosskonzerne Hunderte Menschen gingen am Sonntag bei der Klimagerechtigkeits-Demonstration auf die Zuger Strassen. Nils Rogenmoser Jetzt kommentieren 14.11.2021, 19.56 Uhr

«Klima schützen ist kein Verbrechen», «Ufe mit de Klimaziel, abe mitem CO2» oder «Power to the People» – gegen 400 Demonstrierende sparten am Sonntag nicht mit Dringlichkeitsparolen und verschafften sich lautstark Gehör.

Das zentrale Anliegen war offensichtlich die Klimagerechtigkeit, deren Umsetzung eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung sei – so waren vom Kleinkind bis zur Seniorin und zum Senior jegliche Generationen mit Plakaten, Fahnen und unüberhörbarer Stimme präsent. Auf dem Weg vom Stierenmarktareal via Hafen und Seepromenade zum Landsgemeindeplatz zog der Tross mit den Megafonen auch das Interesse der Passanten und Spazierenden auf sich.

«Klimanotstand benötigte auch keine Bewilligung»

Werner Kaspar Huber aus Altdorf UR besuchte zusammen mit Robert Aschwanden aus Bauen UR die vom Klimastreik Zug organisierte Klimagerechtigkeits-Demonstration. Er habe die Problematik bereits vor über 30 Jahren erkannt, erläutert Huber: «In den 1980er-Jahren waren die Lärm- und Abgasemissionen durch die Nationalstrasse N2 im Kanton Uri längst sehr hoch, was mir damals schon aufgefallen ist – heute ist das Klimathema aktueller denn je. Ich engagiere mich aktiv für den Klimaschutz, so ist mein Haus mit Wärmepumpe und Sonnenlicht-Detektoren umweltfreundlich ausgestaltet.» Auch er habe schon vor zig Jahren den Handlungsbedarf erkannt, stimmt Aschwanden zu und ergänzt: «Ich stehe für die Werte der Klimabewegung ein und habe national schon an einigen Demonstrationen teilgenommen.» Er finde es toll, dass heute eine bewilligte Demonstration stattfindet, meint Huber, fügt aber sarkastisch hinzu, dass der Klimanotstand keine Bewilligung benötigt habe.»

Emerson Melan findet, dass die Klimakrise das zentrale Anliegen ihrer noch jungen Generation sei: «Es ist für mich unverständlich, dass das Thema in der institutionellen Politik keine höhere Priorität geniesst. Ich habe das Gefühl, dass das Klima in der Schweiz vielen Leuten egal ist. Gemessen an der Bevölkerungszahl der Schweiz, sind die Emissionen hochgerechnet viel zu hoch.»

Dieser Meinung sind auch die OK-Mitglieder Nina Abächerli und Erich Schmidiger vom Klimastreik Zug. Schmidiger unterstreicht, warum jetzt gehandelt werden müsse: «Grosskonzerne mit Sitz in Zug sind für rund 1,5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Während die Klimakrise in erster Linie in Ländern des globalen Nordens herbeigeführt wird, bekommt der globale Süden die Folgen davon zuerst in aller Härte zu spüren. Diese umweltzerstörerischen Strukturen sind menschenverachtend.» Abächerli ist stolz auf die bewilligte Demonstration, die derart viele Menschen auf die Strasse gelockt hat: «Frühere Klimademonstrationen fanden bloss lokal statt – es ist deshalb umso erfreulicher, dass man am heutigen Tag in der ganzen Schweiz auf die Strassen geht.»

Fehlender Wille in der Politik

Der Klimastreik Zug habe im Vorfeld aktiv über die sozialen Medien und mit Flyern für den Anlass mobilisiert: «Die vorgegebenen Klimaziele müssen dringend umgesetzt werden, doch der Wille in der Politik ist noch zu wenig da. Genau deswegen müssen wir uns hörbar machen.» Man habe deutlich kommuniziert, dass die Forderungen auf dem friedlichen Weg kundgetan werden würden, so Abächerli abschliessend.

Dieses Anliegen haben sich alle Demonstrierenden zu Herzen genommen – die Stimmung blieb ansteckend engagiert, aber durchwegs friedlich.