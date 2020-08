Leserbrief Enge Verbindung von Russland und Weissrussland muss ernst genommen werden «Der vergebliche Versuch, einen Diktator abzuwählen», Ausgabe vom 10. August 20.08.2020, 18.30 Uhr

Nach den Wahlen in Belarus (Weissrussland) steht das Land am Dnepr womöglich vor einer Zeitenwende. Eingeklemmt zwischen der EU und Russland versucht die belarussische Opposition nun mit friedlichen Bürgerprotesten den Langzeit Herrscher in Minsk aus dem Sattel zu heben. Der einstige KP Funktionär und Offizier der Roten Armee Alexander Lukaschenko bestimmt – als letzter Diktator Europas bezeichnet – die Geschicke des Landes nach alten sowjetischen Denkmustern, und unterdrückt dabei bisher jede aufkommende Opposition mit eiserner Hand. Dieses wiederum wohl getürkte Wahlergebnis setzt womöglich einen Prozess in Gang, an dessen Ende auch ein Lukaschenko erkennen muss, dass seine Tage als Alleinherrscher gezählt sind.

Nun ist ihm jedoch mit Swetlana Tichanowskaja eine ernst zunehmende, in weiten Teilen vor allem der städtischen Bevölkerung populäre Gegenspielerin erwachsen, welche mit ihrer Hinwendung zu Europa die enge Bande zu Russland in Frage stellt. Denn Belarus und Russland sind sowohl kulturell als auch sprachlich aufs Engste miteinander verbunden. Eine Verbundenheit, die tief in die Geschichte beider Länder zurückreicht, und auch unter russischen Intellektuellen ihren Niederschlag findet. So bekannte sich der russische Schriftsteller Alexander Solschenizyn (1918 bis 2008) zur Idee des Zusammenschlusses von Belarus und Russland.

Viele Russen betrachten denn auch Belarus als integralen Bestandteil Russlands, und gerade unter der einfachen belarussischen Landbevölkerung, bei der Lukaschenko noch über zum Teil grosse Sympathien verfügt, stehen viele noch zu diesen gemeinsamen kulturellen und religiösen Wurzeln. Solche Tatsachen zu negieren, könnte bei der belarussischen Opposition wie auch in Brüssel dereinst zu einem bösen Erwachen führen. Selbst ein Szenario wie in der Ostukraine droht sich zu wiederholen. Präsident Putin wird wohl alles daran setzen, um zu verhindern, dass sich die Einflusssphäre der EU und womöglich auch der Nato bis an die unmittelbare Westgrenze Russlands ausdehnt.

Otto Rölli jun., Menzingen