SC Cham gewinnt 2:0

Fussball Ennetseer mit siegreichem Auftakt: SC Cham besiegt Biel mit 2:0 Die Spieler zeigen sich überzeugt, ein sehr gutes Spiel abgeliefert zu haben. Eigentlich hätten sie sogar höher gewinnen müssen, sagt Torschütze Mario Bühler. Michael Wyss 08.05.2022, 15.05 Uhr

Setzt zum Schuss an: der Chamer Daniel Follonier. Der Bieler Nolan Erard versucht dies zu verhindern. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 7. Mai 2022)

«Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Der 2:0-Erfolg über Biel, anlässlich des ersten Spieltages der Qualifikationsgruppe, war mehr als verdient. Wir hatten den Gegner über weite Phasen dominiert und eigentlich höher gewinnen müssen», lautete die Analyse von Verteidiger Mario Bühler, Torschütze zum 1:0.

Er sagt weiter: «Biel kam nur gefährlich vor unser Tor, wenn wir etwas nachgelassen hatten und nicht mehr unser Spiel machten. Das war nach etwa einer Stunde der Fall. Doch so richtig gefährlich oder zwingende Chancen hatten sie nicht.»

Nach Bühlers Führungstreffer (mittels Kopfball; 20.), doppelte Marco Rüedi kurz nach dem Seitenwechsel mit dem aus psychologischer Sicht so wichtigen 2:0 (54.) nach.

Der Mist war zu diesem Zeitpunkt geführt, denn die Ennetseer spielten auch in der Folge solid, standen kompakt und überzeugten im Defensivverhalten. Biel hatte an diesem Nachmittag nicht die Qualität dazu, um das Team von Trainer Roland Schwegler in Bedrängnis zu bringen.

«Machten einen sehr guten Job»

Ein Spielstand von 2:0 oder 3:0, der hätte bereits zur Pause möglich sein müssen. Cham, welches vor einer Woche die Finalrunde (Top 6) knapp verpasste und nun mit der Qualifikationsgruppe (7 bis 12) vorliebnehmen muss, scheiterte im Eizmoos an der eigenen Effizienz.

Das 1:0 schmeichelte den Seeländern zur Pause, welche mit Schlussmann Nicolas Grivot Borie einen sicheren Rückhalt hatten, der über die gesamte Spielzeit die eine oder andere Chance des Gastgebers mit seinen Paraden vereitelte.

«Wir könnten nach 45 Minuten gut und gäbe auch mit 2:0 in Führung liegen. Das Spiel hätten wir früher in die richtige Bahn lenken können, denn Möglichkeiten haben wir uns genügend erarbeitet. Positiv war auch die Verteidigungsarbeit, hier machten wir einen sehr guten Job», freute sich Chams Captain Fabio Niederhäuser.

Trotz Ausfällen starke Teamleistung

Der Sieg ist den Ennetseern, welche ohne Riedmann (gesperrt), Hermann, Fäh, Thöni, Pauli, Röthlisberger, Pasquarelli (alle verletzt) und von Arx (krank) spielen mussten, hoch anzurechnen. Niederhäuser: «Egal wer auch immer von Beginn weg spielt, jeder Spieler, der seine Chance bekommt, übernimmt automatisch auch Verantwortung und macht seinen Job. Das ist sicher eine grosse Stärke von uns, dass sich jeder Spieler nahtlos ins Team integriert. So können wir auch die personellen Probleme wegstecken.»

Dank dem Dreier steuern die Ennetseer ihrem grossen sportlichen Ziel, die 1. Hauptrunde im Schweizer-Cup zu erreichen, mit grossen Schritten entgegen. Da die U21-Teams nicht berechtigt sind, am Cup mitzuspielen, genügt den Chamern eine Rangierung unter den Top 9, sprich die Top 3 in der Qualifikationsgruppe. Aktuell führt die Qualifikationsgruppe Bavois (46) vor Cham (45) und Young Boys II (39) an.

Das nächste Spiel bestreiten die Ennetseer am Samstag (16:00 Terrains Les Peupliers) in Bavois. Zum Abschluss der Saison trifft Cham noch auf Basel II (h), Young Boys (h) und Rapperswil-Jona (a).