Novartis hat ab 2023 viel weniger Bürofläche in Rotkreuz gemietet

Entlassungswelle Novartis mietet in Rotkreuz ab 2023 weit weniger Fläche – hat das mit dem Stellenabbau zu tun? Die Streichung von Jobs betrifft internationale Sparten des Pharma-Riesen. In der Suurstoffi befindet sich hingegen der Sitz der Schweizer Geschäftseinheiten mit fast 450 Mitarbeitenden. Der Mietvertrag dort wurde 2021 um mehrere Jahre verlängert, aber nur für einen Teil. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren Aktualisiert 29.06.2022, 16.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Novartis wird ab 2023 in der Suurstoffi 14 nur noch 4800 statt heute 8500 Quadratmeter mieten. Bild: Patrick Hürlimann (21. Oktober 2020)

Am Mittwochmorgen hat Novartis Pharma Schweiz, deren Sitz in Rotkreuz von Silvia Schweickart geleitet wird, Kontakt mit der Zuger Volkswirtschaftsdirektion aufgenommen. Die Botschaft: Der am Dienstagabend angekündigte Personalabbau im Umfang von hierzulande 1400 Stellen betreffe die «länderübergreifenden Strukturen».

Das schreibt der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit Bernhard Neidhart auf Anfrage unserer Zeitung und führt aus: «Die angekündigte Konsultation im Rahmen einer Massenentlassung trifft demnach den Firmenstandort Rotkreuz nicht.»

8000 Stellen sollen wegfallen Das Pharmaunternehmen Novartis will in der Schweiz in den nächsten drei Jahren 1400 von rund 11'600 Stellen streichen, weltweit gesehen 8000 von rund 108'000. Der «Tages-Anzeiger» machte publik, dass der Konzern die Mitarbeitenden am Dienstag über die Abbaupläne in Kenntnis setzte. Novartis hatte bereits im April eine umfangreiche Neuorganisation angekündigt, mit der Novartis bis 2024 mindestens eine Milliarde Dollar einsparen will. Die bislang getrennten Bereiche «Innovative Pharmaprodukte» und «Krebsmedikamente» sollen zusammengeführt werden.

Der Begriff Konsultation bezieht sich auf die bei Massenentlassungen gesetzlich vorgeschriebenen formellen Abläufe. Dabei müssen potenziell betroffene Mitarbeiter respektive deren Vertretung in die Pläne eingeweiht werden und sich dazu äussern können, bevor gültige Kündigungen ausgesprochen werden können.

Auswirkungen sind ungewiss

Diese Konsultation ist also für den Standort Rotkreuz nicht nötig. Das bestätigt der Novartis-Sprecher Satoshi Jean-Paul Sugimoto:

«Die Organisation von Frau Schweickart in Rotkreuz ist direkt für den Schweizer Markt zuständig und daher vom heute gestarteten Konsultationsprozess nicht direkt tangiert.»

Das heisst allerdings nicht, dass im Zuge der Neuorganisation des Unternehmens nicht auch personelle Konsequenzen für den Standort im Kanton Zug drohen. «Wie sich die weltweite Zusammenlegung der beiden Sparten Pharmaceuticals und Oncology auf die lokale Schweizer Organisation in Rotkreuz auswirken wird, ist daher noch offen», schreibt Sugimoto im Weiteren.

Sandoz-Mitarbeiter «nicht im Fokus»

Immerhin bedeutet das anscheinend unmittelbar Entwarnung für die 270-köpfige Belegschaft in Rotkreuz, die Novartis Pharma Schweiz zählt. Das gilt auch für die Sparte Gene Therapies, die seit November 2021 mit rund 50 Mitarbeitern in der Suurstoffi angesiedelt ist. Weitere 123 Angestellte arbeiten an selber Stätte für die Sandoz Schweiz – einer eigenen Geschäftseinheit – die «nicht im Fokus der Reorganisation steht», teilt der Novartis-Sprecher Sugimoto mit.

Den Mietvertrag für die Räumlichkeiten in Rotkreuz verlängerte die Novartis Pharma Schweiz bis mindestens 31. Dezember 2027. Das zuständige Immobilienunternehmen Zug Estates erwähnt diese Tatsache in seinem Geschäftsbericht 2021 und bestätigt die Gültigkeit auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch.

Allerdings ist die Bürofläche per Anfang 2023 deutlich reduziert worden – von 8500 auf 4800 Quadratmeter. Laut Satoshi Jean-Paul Sugimoto sei das der Einführung eines flexiblen Arbeitsmodells geschuldet. Mit anderen Worten: Novartis setzt vermehrt auf Homeoffice, um dadurch Miete zu sparen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen