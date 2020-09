Entschädigungen für Parlamentarier sollen erhöht werden Zugs Stadtparlamentarier berieten über eine Lohnerhöhung. Auch mit kritischen Stimmen. Harry Ziegler 08.09.2020, 21.46 Uhr

Die Mitglieder des Grossen Gemeinderats (GGR) erhöhen sich die Bezüge. Dies geht auf eine Motion von Stefan Moos (FDP) zurück. Die Motion war quasi das Abschiedsgeschenk, Moos ist auf Ende November 2019 aus dem GGR ausgeschieden. Moos bezweckte damit eine Angleichung der Entschädigungen des GGR an jene des Kantonsrats. Diese Tätigkeit werde weitaus besser entschädigt, obwohl der Aufwand für ein Mandat im Kantonsrat nicht wesentlich höher sei als jener für eines im Grossen Gemeinderat.

Bisher hat ein Mitglied des Grossen Gemeinderates neben einer Grundentschädigung von 600 Franken und Jahr eine teuerungsbereinigte Entschädigung von 139.65 Franken pro Einzelsitzung erhalten. Neu schlägt das Büro des Grossen Gemeinderates vor, den Mitgliedern eine Sitzungsentschädigung von 150 Franken auszurichten. Mitglieder des Büros des Gemeinderats haben bislang eine Entschädigung von 151.30 Franken erhalten. Sie soll ab 1. Januar 2021 160 Franken betragen.

Präsidentin oder Präsident des GGR haben bislang pro Einzelsitzung 209.45 Franken erhalten. Neu sollen sie 250 Franken pro Sitzung und eine jährliche Grundentschädigung von 500 Franken bekommen. Die Grundentschädigung pro Mitglied soll statt bisher 600 neu 1000 Franken betragen. Und die jährliche Fraktionsentschädigung soll von 5000 Franken/Fraktion und 430 Franken/Mitglied auf 6000 Franken/Fraktion und 500 Franken/Mitglied steigen.

Stadtrat muss nun ein Reglement ausarbeiten

Auf die Vorlage wurde stillschweigend eingetreten. Es handelt sich um eine Reglementsänderung. Solche werden immer erst in zweiter Lesung beschlossen. Die Motion wurde mit 28 zu 6 Stimmen erheblich erklärt. Vor der Abstimmung verlas Werner Hauser, (Stimmenzähler, FDP) das befürwortende Votum des abwesenden Ratspräsidenten Bruno Zimmermann. Als Sprecher der FDP-Fraktion erklärte Hauser, dass diese die moderate Anhebung der Entschädigung befürworte. «In den 20 Jahren seit der letzten Anpassung der GGR-Entschädigung ist der Café Crème 18 Prozent teurer geworden.» Die angehobene Entschädigung würde lediglich 7,41 Prozent betragen. Die SP-Fraktion beantragte eine Teilerheblicherklärung, was die Fraktionsentschädigungen betreffe. Das sei so nicht möglich, die SP-Meinung werde aber in die Überlegungen beim Verfassen des Reglements einfliessen. Stefan Hodel von der Alternative-CSP erklärte, die Stossrichtung sei richtig. Bei der Erhöhung könne man sicher von moderat sprechen. Bei der Erhöhung der Bezüge für den Präsidenten sei das Wort moderat aber eher fehl am Platz. Seine Fraktion ist für eine Erheblicherklärung und warte mit Spannung auf das ausgearbeitete Reglement. Etienne Schumpf (FDP) sagte: «Wenn wir uns den Lohn erhöhen, finde ich das bedenklich.» Vor allem, wenn nicht bekannt sei, was das den Steuerzahler unter dem Strich koste. «Für mich persönlich ist das Mandat ein Privileg.» Die Erhöhung der Pauschalbeiträge sei seines Erachtens ein falsches Zeichen zur falschen Zeit.