Plastikrecycling kommt im Kanton Zug gut an

Entsorgung Pilotprojekt: Kunststoffrecycling kommt auch bei der Zuger Bevölkerung gut an Seit Mai 2021 kann Plastik in den Migros-Filialen im Rahmen eines einjährigen Pilotprojektes separat entsorgt werden. Die Zwischenbilanz stimmt zuversichtlich, was die Zukunft der Kunststoff-Wiederverwertung angeht. Andreas Faessler 26.01.2022, 05.00 Uhr

Seit Mai 2021 kann Plastik bei allen Zentralschweizer Migros-Supermärkten zurückgegeben werden – wie hier in der Luzerner Neustadt. Bild: Dominik Wunderli (3. Mai 2021)

Kunststoff gehört zu den problematischen Abfallprodukten, weil sie durch biologische Abbauprozesse grundsätzlich nicht zurück in den Naturkreislauf gelangen können. Um dem entgegenzuwirken, soll ein möglichst grosser Teil der Kunststoffabfälle werkstofflich verwertet werden. In Kooperation mit den Zentralschweizer Abfallverbänden hat deshalb die Genossenschaft Migros Luzern im Mai 2021 ein Recyclingprojekt gestartet: In eigens dafür vorgesehenen Sammelsäcken kann Plastikabfall in fast alle Zentralschweizer Migros-Filialen zurückgebracht und in Containern deponiert werden. Die Zwischenbilanz nach acht Monaten fällt positiv aus, wie die Genossenschaft Migros Luzern jüngst mitgeteilt hat. Rund 180 Tonnen Plastik seien bis Ende 2021 eingesammelt worden, im bisherigen Spitzenmonat Dezember seien es knapp 40 Tonnen gewesen.