Entwicklung Baar: Die Gemeinde hat jetzt ein Verkehrskonzept Die Gesamtschau auf die Verkehrssituation wurde im Rahmen der Ortsplanungsrevision erarbeitet. Sie dient als Grundlage für den Verkehrsrichtplan. 22.03.2022, 05.00 Uhr

Parkplätze an der Baarer Dorfstrasse. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. April, 2021)

Die Verkehrssituation steht in der Gemeinde Baar seit vielen Jahren auf der politischen Agenda. Insbesondere die hohe Belastung im Zentrum ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Nun hat der Gemeinderat mit dem Kommunalen Gesamtverkehrskonzept (KGVK) ein Grundlagenpapier für die künftige Verkehrspolitik vorgelegt. Das Konzept sei die «erste umfassende, fachlich fundierte Gesamtschau» auf die Verkehrssituation und -entwicklung in der Gemeinde und damit elementarer Bestandteil der laufenden Ortsplanungsrevision, heisst es in einer Medienmitteilung. Zusammen mit der Räumlichen Entwicklungsstrategie, die der Gemeinderat Ende des letzten Jahres verabschiedet hat, bildet das Konzept die Basis für die weitere Ortsplanungsrevision.

Das Konzept analysiert in einem ersten Schritt die Ist-Situation. In einem zweiten Schritt wird die zukünftige Entwicklung prognostiziert. Berücksichtigt werden dabei die übergeordneten Grundlagen und Planungen von Bund und Kanton sowie zukünftige verkehrliche und bauliche Entwicklungen. So haben Bauprojekte in der Gemeinde ebenso einen Einfluss auf die Verkehrsflüsse wie die neue Tangente Zug/Baar oder die geplanten Ausbauten der SBB. Auf dieser Basis wird ein planerischer Rahmen für die nächsten 15 Jahre definiert, der sowohl den motorisierten Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr als auch den Fuss- und den Veloverkehr einbezieht. In Übersichtsplänen (Netzplänen) zu den einzelnen Verkehrsträgern wird dargestellt, welche Situation anzustreben ist. Aus der Gegenüberstellung des Ist-Zustands mit den Netzplänen werden Massnahmen und Empfehlungen definiert.

«Das Kommunale Gesamtverkehrskonzept zeigt uns den aktuellen und den zukünftigen Handlungsbedarf, die zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen und mögliche Massnahmen auf», wird Gemeinderat Jost Arnold zitiert. Es ist ein Grundlagendokument, das nun in die Erarbeitung des behördenverbindlichen Verkehrsrichtplans einfliesst. Welche Inhalte in welcher Form aufgenommen werden, wird in den nächsten Monaten geprüft. Die Bevölkerung wird im Rahmen der öffentlichen Auflage Einfluss auf die zukünftige Verkehrspolitik nehmen können. Einen Einfluss hat das KGVK unter anderem auf die Planung von weiteren Tempo-30-Zonen, wie sie derzeit mittels Petitionen gefordert werden.

Die Verkehrsbelastung im Zentrum bleibt hoch

Die Analyse des Ist-Zustands sowie die zu erwartende Entwicklung zeigen laut der Mitteilung auf, dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs in der Gemeinde Baar am Gesamtverkehr im nationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch ist. Durch die Zunahme der Bevölkerungs- und der Beschäftigtenzahl wird der motorisierte Individualverkehr weiter zunehmen – trotz einer gewissen Verlagerung auf den Fuss- und Veloverkehr.

Die Entlastungswirkung der Tangente wird mit diesem Verkehrswachstum reduziert, die Verkehrsbelastung im Zentrum bleibt hoch, was zu Einbussen beim Fuss- und Veloverkehr sowie bei der Aufenthaltsqualität führt. Der öffentliche Verkehr gewinnt durch den Ausbau der SBB-Infrastruktur zwar an Attraktivität, diese wird aber geschmälert, da der strassengebundene ÖV im überlasteten Zentrum steckenbleibt. Das Konzept empfiehlt aufgrund des heute festgelegten Strassenraumes deshalb einen «Paradigmenwechsel weg von der nachfrage- zur angebotsorientierten Planung». Mit einer Mischung von einschränkenden und fördernden Massnahmen soll das Verkehrswachstum vor allem durch den ÖV, Velo- und Fussverkehr aufgenommen und der motorisierte Verkehr auf dem heutigen Niveau gehalten werden «Welche Massnahmen wir in welcher Form in den Richtplan übernehmen, ist nun Gegenstand der weiteren Planung», so Jost Arnold. (rh)