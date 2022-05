Fussball Elie Ekollo Epee ist Stürmer beim FC Hünenberg - und findet immer eine passende Lösung Der FC Hünenberg schwebt in Abstiegsgefahr. Der 33-Jährige Stürmer weiss, dass der Glauben ans eigene Können von zentraler Bedeutung ist. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Elie Ekollo Epee vom FC Hünenberg lebt mit seiner Frau und der Tochter seit drei Jahren in der Schweiz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Der heute 33-jährige Kameruner Elie Ekollo Epee, der sich bei der Firma Kalt in Zug zum Printmedien-Verarbeiter ausbilden lässt, kennt die Sonnen- und Schattenseiten des Fussballs aus eigener Erfahrung. Er erzählt: «Wie alle Kinder in Afrika erlernte ich, dass Fussball-Abc auf der Strasse. Während der Ferien wurden Quartiermeisterschaften ausgetragen, an denen ich erst als Torhüter und später als Stürmer teilnahm.»

Als die ganze Familie nach Benin umgezogen sei, habe er zusammen mit seinem Bruder Felix (34) in einer Klubmannschaft gespielt, sagt Elie Ekollo Epee. Die kamerunische Fussballlegende Roger Milla, der an Weltmeisterschaften gross aufgetrumpft hatte, hätte Bekannten seines Vaters geraten, er solle zum Fussballspielen nach Kamerun zurückkehren, erzählt Elie.

Ehe er nachschiebt:

«Ich selber konnte Roger Milla nicht treffen. Meine Enttäuschung darüber war derart gross, dass ich die Fussballschuhe an den Nagel hängte.»

Er habe sich dann voll und ganz auf das Mathe- und Physikstudium an der Universität Duala, das er mit dem Bachelor abschloss, konzentriert.

Nach einem Umweg über den SC Goldau II, ist er beim FC Hünenberg gelandet. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Der junge Fussballer kam nicht weiter

Elie Ekollo Epee spielte nur noch Basketball, bis ihn sein Bruder aufforderte, mit seiner Uniklasse an den Fussball-Juniorenmeisterschaften mitzuspielen. «Wir qualifizierten uns als bestes Team von Duala für die Teilnahme an der nationalen Juniorenmeisterschaft. Die Lust auf Fussball war wieder da.»

Elie spielte mit der Eugene Ekeke Akademie dem Naro FC, bis ihn der Manager von Asdre Duala für die 1. Mannschaft – die in der höchsten Liga des Landes spielte – mit einem Fünf-Jahres-Vertrag verpflichten wollte. «Ich trainierte während sechs Monaten mit dem Fanionteam, aber ich spielte nie. Weil ich das Gefühl hatte, in der 1. Mannschaft von Asdre Duala zu wenig Spielpraxis zu bekommen, wollte ich den Fünf-Jahres-Vertrag nicht unterschreiben. Ich kehrte zur Ekeke Akademie zurück.»

Seit nun dreieinhalb Jahren lebt Elie Ekolle Epee mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter in der Schweiz. Der 194 Zentimeter grosse Stürmer heuerte beim SC Goldau II an. Weil er noch nicht lizenziert war, musste er sich mit Trainings begnügen. Und als Goldau II in die 3. Liga abgestiegen war, hoffte er, ins Fanionteam des Tierparkklubs berufen zu werden. Die Hoffnung zerschlug sich. «Der Sportchef des SC Goldau, der den Lizenzantrag nicht termingerecht eingereicht hatte, wollte, dass ich in der 2. Mannschaft verbleibe», erzählt Elie Ekolle Epee.

Elie Ekollo Epee glaubt an seine Mannschaft. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Der technisch beschlagene und mit Schnelligkeit und Durchsetzungsvermögen ausgestattete Stürmer wechselte 2019 zum soeben in die 3. Liga aufgestiegenen Fanionteam des FC Hünenberg, mit dem er auf Anhieb den Kreha-Cup in Dietwil gewann und die Saison 2019/2020 als klubinterner Torschützenkönig auf dem hervorragenden 4. Tabellenrang abschloss. Hünenberg war auch gut rangiert, als die Saison 2020/2021 infolge der Coronapandemie frühzeitig abgebrochen wurde.

Und in der noch laufenden Saison 2021/2022 überwinterte Hünenberg – ohne Chance ins Titelrennen und ohne Angst in den Abstiegsstrudel zu geraten– auf einem Rang im scheinbar sicheren Mittelfeld der Tabelle. Im Verlauf der nun schon bald zu Ende gehenden Rückrunde rutschte Hünenberg auf den 9. Tabellenrang ab. Auf Ibach II, das nach 18 Spielen mit 17 Punkten auf dem ersten der beiden Abstiegsplätze liegt, haben die Zuger nur noch 1 Punkt Reserve.

Elie Ekollo Epee betont: «Wir wurden oftmals unter unserem Wert geschlagen. Wir haben eine gute Mannschaft, aber wir haben uns immer wieder durch individuelle Fehler in die missliche Lage gebracht, in der wir nun stecken. Um den drohenden Abstieg vermeiden zu können, müssen wir den Glauben an unser Können aufrechterhalten.»

Hünenberg kann Schwyz überflügeln

Morgen Samstag (18 Uhr, Sportplatz Ehret) empfängt Hünenberg den SC Schwyz, der mit 20 Punkten auf Rang 8 liegt. Dazu Elie Ekollo Epee: «Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Mit einem Sieg können wir die Schwyzer um einen Punkt überflügeln und uns eine gute Ausgangslage für die danach noch ausstehenden drei Meisterschaftspartien verschaffen.»

Dass Hünenberg im Vorrundenspiel in Schwyz ein Unentschieden zu holen vermochte, lässt hoffen, dass die Ehret-Elf das Heimspiel gegen den Tabellenachten gewinnen könnte.

