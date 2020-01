Er führte die Erfolgsgeschichte fort Während 15 Jahren und bis ins Jahr 2013 leitete Heinrich Schweizer die Polytronic AG in Muri. Nun ist der frühere Marketing-Direktor verstorben. Eddy Schambron 22.01.2020, 16.44 Uhr

Heinrich Schweizer (rechts) im Jahr 2016 mit seinem Nachfolger Christoph Koch. Bild: Eddy Schambron

Heinrich Schweizer, der 15 Jahre lang die Polytronic AG in Muri führte und prägte, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Vor sieben Jahren hatte er die Firma in die Hände von Christoph Koch gelegt. Die Polytronic International AG in Muri rüstet Sportschützen sowie Militär- und Polizeiorganisationen auf der ganzen Welt mit hochpräzisen Treffererfassungssystemen aus. Das Unternehmen ist bis zu 80 Prozent im internationalen Bereich tätig.

Als Heinrich Schweizer das Unternehmen übernahm, führte er eine Erfolgsgeschichte weiter. Im zürcherischen Egg gründete der Physiker Claude Thalmann 1966 die Polytronic AG. Sein Ziel: Den Betrieb auf schweizerischen Schiessplätzen mit einer Trefferanzeige so zu modernisieren, dass sowohl Zeigermannschaft als auch Standblattführer überflüssig wurden.

Seit 50 Jahren Hauptsitz in Muri

1970 wurde der Hauptsitz nach Muri verlegt und bereits 1978 das Gebäude mit einem dreigeschossigen Anbau erweitert. Im gleichen Jahr konnte die Polytronic AG die internationale Schiessweltmeisterschaft in Seoul, Korea, mit ihren Produkten ausrüsten. Der Erfolg bei den Sportschützen brachte auch eine verstärkte Nachfrage bei Militär- und Polizeiorganisationen mit sich. In Zusammenarbeit mit Ausbildungs- und Strategieexperten aus der ganzen Welt entwickelte das Unternehmen Ausbildungssysteme für das scharfe Schiesstraining. In den USA wurde eine Tochterfirma gegründet, 1983 in Muri eine neue, grosse Lagerhalle erstellt und 1996 das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 eingeführt.

Nach dem Tod des Firmengründers übernahm der bisherige Marketing-Direktor Heinrich Schweizer 1998 das Unternehmen und führte es die folgenden anderthalb Dekaden. Anfang 2013 hat Christoph Koch, bereits vorher zehn Jahren als Direktor Marketing und Sales für das Unternehmen tätig, die Verantwortung der Polytronic International AG übernommen.