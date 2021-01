Er ist bodenständig und kennt Land und Leute Zu den bevorstehenden Gemeinderats-Ergänzungswahlen in Oberägeri nach dem Rücktritt von Pius Meier 20.01.2021, 15.56 Uhr

Schade das Gemeindepräsident Pius Meier seine erfolgreiche Arbeit für die Gemeinde Oberägeri beenden muss. So einen tüchtigen Mann im Gemeinderat zu ersetzen, ist nicht einfach.

Thomas Müller ist Bürger von Oberägeri. Er hat ein grosses Allgemeinwissen und einen gesunden Menschenverstand. Seine Wurzeln sind in Morgarten, was sicher kein Nachteil ist. Darum, liebe Leute von Oberägeri, Alosen und Morgarten, wählen Sie bitte Thomas Müller in den Gemeinderat von Oberägeri. Sie werden es nicht bereuen.

Thomas Müller hat mit 50Jahren das richtige Alter für das Amt des Gemeinderats. Er ist bodenständig und kennt Land und Leute von Oberägeri, Alosen und Morgarten.

Jakob Rogenmoser, Oberägeri