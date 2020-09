Porträt Er weiss, womit Zug punkten kann – Heini Schmid blickt auf 22 Jahre als Präsident von Zug Tourismus zurück Fast ein Vierteljahrhundert stand Heini Schmid Zug Tourismus als Präsident vor. Nach 22 Jahren räumt er den Platz für neue Ideen. Vanessa Varisco 01.09.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Prägte den Zuger Tourismus: Heini Schmid.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 29. August 2020)

Er kennt den Kanton Zug. Weiss, womit dieser touristisch punkten kann. Und weshalb Zug keine Reisedestination wie Luzern oder Zürich ist. Wieso er das weiss? Weil sich Heini Schmid als Präsident von Zug Tourismus 22 Jahre lang intensiv damit befasste.

Kürzlich hat er sein Amt abgegeben, Andreas Zgraggen übernahm den Posten im Mai und trat damit ein grosses Erbe an. Denn obgleich der Verein in der Vergangenheit mit Turbulenzen zu kämpfen hatte – als Beispiel seien häufige Personalwechsel und Sparmassnahmen genannt –, hat Heini Schmid einiges bewirkt im Kanton Zug. Aus einfachen Anfängen hat man eine professionelle Organisation aufgebaut, die zusammen mit den Partnern den Kanton als «Chriesikanton» vermarktet. Vor 22 Jahren übernahm Schmid dieses Amt, ausschlaggebend dafür war, dass er Geschäftsführer der Höllgrotten wurde. «Mir wurde damit bewusst, dass es keine Organisation gibt, die auch das Lokale im Kanton gezielt touristisch fördert.»

Näher am lokalen Tourismus dran

Eine Förderung des kantonalen Tourismus existierte nur insofern, als dass sich beispielsweise der Verkehrsverein oder der Tourismusverband dafür engagierte. Gezielt war sie aber deshalb nicht, weil solche Organisationen keinen direkten Bezug zum Tourismusgeschäft in Zug hatten. «Mit der Höllgrotten erlebte ich ihn aber sehr direkt», schildert der Jurist und fügt nach kurzer Überlegungszeit hinzu: «Deshalb musste ich mich in der folgenden Zeit auch nie dazu motivieren, mich für den Zuger Tourismus einzusetzen. Ich war Teil davon.»

Zur Person Bild: Matthias Jurt (Baar, 29. August 2020) Touristiker mit Leib und Seele Heini Schmid ist 1961 geboren, verheiratet und hat zwei Kinder. Beruflich ist er als Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Höllgrotten Baar tätig. Politisch ist der CVP-Mann seit 2003 im Kantonsrat engagiert.

Und dieses Zugehörigkeitsgefühl reicht, um 22 Jahre lang das Präsidium zu führen? «Eine gute Frage», gibt Schmid zu. Er lehnt sich zurück und nimmt sich einen Moment Zeit. «Letztlich ist es wohl die Kombination, die mich so lange gehalten hat: ein tolles Team, Konstanz im Vorstand und ein Kanton mit viel Potenzial.» Potenzial, das in den 22 Jahren nicht ausgeschöpft wurde. «Das war weder ein Ziel noch möglich», stellt er klar. In den letzten Jahren hat man auf sanften Tourismus gesetzt. Der Grundstein musste gelegt, das kulturelle Angebot erweitert werden. «Märlisunntig, Sommerklänge, Jazzfestival», zählt Schmid auf. Doch damit hat sich Zug längst nicht als Hotspot etabliert. Das Angebot müsste attraktiver werden.

Attraktiv dürfte der Zugang zu einem Grossanlass gewesen sein, der letztes Jahr den Kanton nicht nur beschäftigte, sondern weitgehend einnahm: das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf). Ein Erfolg aus touristischer Sicht? Schmid sagt:

«Das Esaf war grossartig, da haben die Zuger gemerkt, was sie bewegen können.»

Wer an diesem heissen Augustwochenende in der Stadt war, dürfte sich an die besondere Stimmung erinnern, die in der Luft lag. Durch die Gassen und Strassen strömten Tausende Schwingfans, die Stadt war herausgeputzt. Man hatte Spass – nicht zuletzt steppte der Bär abends in den Festzelten. Zug lebte, pulsierte. «Von dieser Stimmung können wir vieles mitnehmen», betont er.

Mehrere Wechsel in der Geschäftsführung

Schmid verbindet mit dem Anlass positive Erinnerungen, obwohl der Verein nicht nur profitiert hat. Zeitweise brachte die Planung den Verein in Bedrängnis, wie es der CVP-Kantonsrat formuliert. Wobei: Die Schwierigkeiten entstanden nicht einzig deshalb, weil das Esaf ausgerichtet werden sollte. Der Verein kämpfte mit Sparmassnahmen – 80000 Franken wurden aufgrund des Sparpakets 2018 weggestrichen. Gleichzeitig musste der Verein mehrere Wechsel in der Geschäftsführung stemmen: Nicolas Ludin verliess den Verein nach einem Jahr Tätigkeit, ebenso seine Nachfolgerin Patrizia Hofstetter. Seit Anfang August hat Renya Heinrich die Geschäftsleitung inne.

Er hat seit 22 Jahren den Verein Zug Tourismus präsidiert und gibt nun sein Amt ab. Der Tourismus bewegt Heini Schmid aber nach wie vor.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. August 2020)

Die Wechsel waren auch der Grund, weshalb Schmid den Verein nicht bereits letztes Jahr verlassen hat. Das hätte einen falschen Eindruck gemacht. «Zug Tourismus ist mir im Verlaufe der Jahre aufrichtig ans Herz gewachsen», so der Baarer, weshalb er eben vermeiden wollte, dass sein Weggang die Organisation zusätzlich belasten würde.

«Die Hotellerie muss umdenken»

Heini Schmid sprach auch schon Kritik an Stadt und Kanton aus. Er fand, es liege an ihnen, dass Zug attraktiv bleibe. «Ich stelle mir vor, dass wir in Zug Angebote schaffen müssen– egal, ob Hotels, Spas oder Ausflüge –, die wir auch als Zuger gerne nutzen würden. Alles andere würde für Unmut sorgen.»

Er bringt etwa an, dass die Hotellerie umdenken müsse. Zugs Unterkünfte werden vor allem von Geschäftsleuten genutzt. Doch in Zeiten von Corona und Homeoffice fällt dieser Sektor weg. Für die Pandemie findet er deutliche Worte: «Für den Tourismus ist Corona eine Katastrophe. Vor allem für Zug und seinen Geschäftstourismus.» Doch das sei kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. «Zug muss sich jetzt überlegen, wie wir mit dieser langfristigen Verhaltensänderung umgehen.» Ein Vorschlag: vermehrt auf Airbnb zu setzen. Das wäre seiner Meinung nach auch eine Chance, ausländische Touristen auf Zug aufmerksam zu machen. Doch: Man müsse überlegen, ob man das wolle. «Einen Massentourismus wie in Luzern kann ich mir für diesen kleinen Kanton nicht vorstellen.»

Im Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten von Zug Tourismus wird eines deutlich: Der Tourismus bewegt ihn nach wie vor. Weshalb hat er also den Stecker gezogen? Heini Schmid ist offen und ehrlich:

«Gewisse Entwicklungen wie die starke Fokussierung auf Social Media verstehe ich einfach nicht mehr und möchte das Feld jenen überlassen, die es tun.»

Ausserdem wolle er sich nach und nach aus der Öffentlichkeit zurückziehen, so Schmid weiter. Er resümiert abschliessend: «Nur weil ich mein Amt als Präsident abgegeben habe, heisst das nicht, dass ich mich nicht mehr einbringen werde.»