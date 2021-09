Fussball Der Captain geht voraus: Daniel Marquez will den FC Baar zum Aufstieg führen Der 30-jährige Mittelfeldspieler ist der Captain des Drittligisten. Einen Winter wie den letzten mag er nicht mehr erleben. Martin Mühlebach 23.09.2021, 16.00 Uhr

Vor eineinhalb Jahren wechselte Daniel Marquez auf den Sportplatz Lättich. Bild: Maria Schmid (Baar, 21. September 2021)

Der 30-jährige Daniel Marquez, der vor eineinhalb Jahren vom Erstligisten SC Buochs zum FC Baar in die 3. Liga wechselte, betont: «Ich bin stolz, unser junges, mit wenigen Ausnahmen aus eigenen Spielern bestehendes Team als Captain anführen zu dürfen.» Ein Team, das sich beweisen wolle, das bis zum Umfallen kämpfe und erst herunterschalte, wenn der Schlusspfiff des Schiedsrichters ertöne.

Daniel Marquez (in Weiss) spielte zuvor für den SC Buochs in der 1. Liga. Bild: Boris Bürgisser (Schötz, 24. März 2018)

Trotzdem gebe es noch einiges zu tun. «Unsere jungen Spieler müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Als Captain und Bezugsperson zu meinen Teamkollegen und zum Trainer versuche ich in kritischen Situationen für Besonnenheit zu sorgen und tragbare Lösungen zu finden.» Was im vergangenen Winter vorgefallen sei, dürfe nie wieder vorkommen. Daniel Marquez erzählt:

«Ich musste mit ansehen, wie sich ein paar Spieler gegen ihren Trainer auflehnten. Als Mitglied des Mannschaftsrates bat ich, mit dem ganzen Team zu sprechen, was leider nicht geschah.»

In der Zwischenzeit hätten sich die Wogen geglättet. Die neu zusammengestellte Mannschaft sei innert kurzer Zeit zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen, die bedingungslos hinter dem neuen Trainer Ricardo Pinto stehe. Marquez sagt: «Pinto ist Portugiese. Anfänglich bekundete er etwas Mühe im Umgang mit der deutschen Sprache. Das hat sich aber schnell merklich verbessert, und er kann uns seine Vorstellungen bezüglich Spielgestaltung bereits gut verständlich vermitteln.» Die Mannschaft sei von Pintos Trainingsmethoden begeistert, die von vielen neuen taktischen Ideen geprägt seien. «Mich freut es, dass unser Trainer einen sauberen Spielaufbau von hinten heraus verlangt. Das hilft mir als defensiven Mittelfeldspieler den Überblick über das ganze Spielfeld zu haben und je nach Spielsituation mich nach vorne oder nach hinten zu orientieren», verrät Marquez.

Er schwärmt von der Sonne Spaniens

Der Baarer Sportchef Urs Buob bescheinigt dem 30-jährigen Mittelfeldspieler Ausdauer, Passgenauigkeit und ein ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen. Und er sagt: «Daniel Marquez ist ein absoluter Leader.»

Ein Leader, der ehrlich erklärt: «Ich weiss, dass ich durchaus noch Verbesserungspotenzial habe. Ich muss in kritischen Situationen noch mehr Ruhe bewahren und nicht unnötige Energien verschwenden für Diskussionen mit dem Schiedsrichter.» Neben dem Spielfeld sei er ein ruhiger, offener und humorvoller Typ, der sich gerne mal in den eigenen vier Wänden aufhalte und mit seinen Liebsten einen Film anschaue.

Es bedeute ihm auch viel, jedes Jahr zwei- bis dreimal in seine Heimatstadt Granada im Süden Spaniens zurückkehren zu können. «Ich brauche das Zusammensein mit meinen Verwandten und Bekannten, und die lockere, offene Lebensart meiner Landsleute vermittelt mir eine wohltuende Lebensqualität. Unter der fast immer vom blauen Himmel strahlende Sonne zu geniessen, ist einfach unbeschreiblich schön und wohltuend», schwärmt Daniel Marquez, ehe er anfügt: «Im nächsten Jahr werden meine Eltern, die seit 41 Jahren in der Schweiz leben, voraussichtlich nach Léon auswandern, wo sie ein Haus besitzen. Ich freue mich schon jetzt, sie mehrmals im Jahr besuchen zu können.»

Der Aufstieg steht ganz oben auf der Wunschliste

Wenn Daniel Marquez, der als Koordinator eines Pharmaunternehmens arbeitet, über seine Wünsche und Träume sinniert, kommt sofort der Fussball aufs Tapet:

«Der Aufstieg mit dem FC Baar in die

2. Liga ist mein primäres Ziel.»

Er ergänzt: «Irgendwann möchte ich dann eine Familie mit zwei bis drei Kindern haben und bei meinem derzeitigen Arbeitgeber eine verantwortungsvolle Aufgabe innehaben.» So, wie er es als Captain der Baarer tut.

Am 26. September empfängt der fünftplatzierte FC Baar den Tabellenzweiten Zug 94 II zum Derby (17 Uhr, Lättich). Daniel Marquez betont: «Nach unserer 2:3-Niederlage gegen Ibach II, wo wir bereits in den Startminuten einen Platzverweis und einen Penaltygegentreffer hinnehmen mussten, muss nun gegen Zug 94 II unbedingt wieder ein Sieg her.» Er erwarte eine kampfbetonte, torreiche Partie, in der die Stadtzuger alles unternehmen würden, um sich für die in der vergangenen Saison erlittene 1:6-Klatsche revanchieren zu können.