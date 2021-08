Erdrutsch Cholrainstrasse ab Mitte September wieder offen Die Cholrainstrasse, die von Edlibach zum Schmittli führt, ist im Moment aufgrund eines Erdrutsches gesperrt und muss repariert werden. Die Arbeiten beginnen Mitte August und dauern rund einen Monat. 06.08.2021, 10.18 Uhr

(haz) Aufgrund eines heftigen Gewitters in der Nacht vom Samstag, 31. Juli, auf den Sonntag, 1. August, wurde die Cholrainstrasse im oberen Bereich des Abschnitts im Wald wegen eines talseitigen Erdrutsches in Mitleidenschaft gezogen. Das Bankett und der Kieskoffer der Strasse, die Edlibach mit dem Schmittli verbindet, wurden teilweise mitgerissen und die Leitplanken hängen in der Luft.

Teile des Banketts und des Kieskoffers der Cholrainstrasse sind beim Erdrutsch vom 1. August in die Tiefe gerutscht. Bild: PD

Die Planung der notwendigen Instandstellungsarbeiten ist, wie die Baudirektion meldet, bis Ende nächster Woche abgeschlossen und die Vorarbeiten beginnen am Montag, 16. August. Die Hauptarbeiten sollen am 23. August in Angriff genommen werden und dauern bis zirka Mitte September. Dies unter der Voraussetzung, dass die Arbeiten wie geplant und ohne besondere Vorkommnisse ausgeführt werden können.