Erdrutsch im Lorzentobel: Die Situation hat sich beruhigt Der Hangrutsch der Anfang März im Lorzentobel das Flussbett füllte, hat sich stabilisiert und die nötigen Sicherungsarbeiten sind beendet. Trotzdem wird der Ort des Ereignisses vom Kanton genauestens überwacht. 24.04.2020, 10.19 Uhr

Die Lorze suchte sich nach dem Hangrutsch von Anfang März neben der Rutschmasse einen neuen Abflussweg. Bild: Baudirektion Zug/PD

(mua) Ein Hangrutsch hat in der Nacht vom Dienstag, 3. März, auf Mittwoch, 4. März, im Lorzentobel teils das Flussbett gefüllt. Aus dem bekannten Rutschgebiet Herrenmatt im Baarer Ortsteil Allenwinden ist in den vergangenen Jahren im Zeitlupentempo laufend Material in die Lorze befördert worden. Dies schreibt die Baudirektion in einer Medienmitteilung.

Umgehende Sicherheitsarbeiten

Noch am Folgetag des Ereignisses begann ein beauftragter Unternehmer, den Spülkanal der WWZ freizulegen und einen Hochwasserschutzdamm entlang der Strasse zu errichten, heisst es weiter. Zusammen mit der WWZ wurde zudem das Lorzenbett entlang der WWZ-Ufermauer auf eine Breite von drei Metern freigeräumt, damit das Wasser bis zu einer gewissen Hochwassermenge wieder in seinem ursprünglichen Gerinne abfliessen kann. Der kleine Rückstau in der Lorze vor der Rutschmasse entleerte sich.

Einsatzbereiter Bagger

Dank des schönen und trockenen Wetters hat sich die Situation im Rutschgebiet beruhigt. Bewegt sich die Masse künftig weiter Richtung Fluss, zum Beispiel nach starken Regenfällen, wird das Gerinne der Lorze umgehend wieder freigelegt. Der Schreitbagger des Unternehmers bleibt vorläufig vor Ort und ist laut Baudirektion sofort einsatzbereit. Die Trübungen in der Lorze durch abgeschwemmte Feinsedimente sind nach Meinung der Fischerei vertretbar und bedürfen keiner Massnahmen. Bei Normalabfluss wird wenig Material abgetragen. Nur bei Baggerarbeiten tritt analog einem Hochwasserereignis eine starke Trübung auf.

Strikte Überwachung

Die obere Ebene des Hangrutsches wurde durch einen beigezogenen Geologen und durch die kantonalen Fachspezialisten für Naturgefahren begutachtet und eine entsprechende Über­wachung angeordnet. Der Schuttkegel und der Lorzenabfluss werden durch das kantonale Tiefbauamt kontrolliert und die Überwachung durch das Vermessungsamt und die jeweilige geologische Beurteilung gehen weiter.