Vereine und verbände Erfolge beim Zytturm-Triathlon Zuger Magistraten nahmen am Wochenende vom 11./12. September am Triathlon in Zug teil und zeigten bei den Stafetten viel Teamgeist und Ausdauer. Für die Staatskanzlei des Kantons Zug: Alexandra Kühn 16.09.2021, 09.37 Uhr

Gruppenbild mit allen Triathlon-Teilnehmenden des Teams Advantage. Bild: Rolf Lindemann

Der Zytturm-Triathlon fand am vergangenen Wochenende bereits zum 27. Mal statt. Am Start waren auch Delegationen des Zuger Kantons-, des Regierungs- sowie des Ständerats. Nach den vergangenen Monaten vieler Einschränkungen aufgrund der epidemiologischen Lage war die Motivation unter den teilnehmenden Politikerinnen und Politikern besonders gross, auch auf sportlicher Ebene gemeinsam ihr Bestes zu geben.

Zari Dzaferi, Gemeinderat Baar und alt Kantonsrat, nahm nebst anderen Athletinnen und Athleten die Herausforderung an, als Schwimmer den Triathlon für sein Team zu starten. Der Zugersee präsentierte sich mit ruhigem Wasser um die 20 Grad Celsius in idealem Triathlon-Zustand.

Ständerat Matthias Michel übernahm mit dem Rennrad die nächsten 40 Kilometer. «Den Zugersee zu umrunden, beanspruchte meine ganze sportliche Leistungsfähigkeit», sagt Michel. Praktisch zeitgleich nahm Regierungsrat Heinz Tännler die Radstrecke in Angriff. «Mittendrin zu sein, macht viel Freude – und das vor der Haustüre des Regierungsgebäudes», so Tännler.

Strategiebesprechung, von links: Matthias Michel, Team-Coach Arthur Mathis und Heinz Tännler. Bild: Konrad Lustenberger

«Alle waren ‹mit Zug› unterwegs»

Der Zytturm-Triathlon konnte natürlich auch im Alleingang bestrit­ten werden. So hat beispielsweise Kantonsrat An­dreas Lustenberger alle drei Disziplinen in einem Zug ab­solviert.

Regierungsrat Heinz Tännler nach 40 Kilometern Radfahrt um den Zugersee in 66 Minuten, währenddem Coach Arthur Mathis den Zeit-Chip am Bein von Regierungsrat Andreas Hostettler anbringt. Bild: Konrad Lustenberger

Regierungsrat Andreas Hostettler und Manfred Wälch­li, Fachbereichsleiter bei der Stadt Zug, der für Regierungsrat Florian Weber eingesprungen war, brachten mit persönlichen Bestleistungen ihr Team ins Ziel.

Auch Arthur Mathis, Präsident und Coach des Teams Advantage Zug, zeigt sich nach dem Triathlon sehr zufrieden. «Alle waren ‹mit Zug› unterwegs und haben gemeinsam als Team eine ausgezeichnete Leistung erbracht», freut sich Mathis. Solche parteiübergreifenden Anlässe seien ein wichtiger Teil der Kultur in Zug.

