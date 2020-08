Erfolgreiche Hilfe: Der Kanton Zug beendet Corona-Unterstützungsmassnahmen Der Zuger Regierungsrat hat sich entschlossen, gewisse finanzielle Unterstützungsmassnahmen auslaufen zu lassen oder aufzuheben. 26.08.2020, 10.29 Uhr

(cza) Um die negativen Folgen der Corona-Pandemie abfedern zu können, lancierte die Zuger Regierung breit umfassende Unterstützungsmassnahmen für die Bevölkerung und die Wirtschaft – ergänzend zu den Massnahmen des Bundes. Diese werden nun wieder beendet. Finanzdirektor Heinz Tännler begründet den Entscheid in einer Mitteilung des Kantons so: «Nach den vom Bundesrat angeordneten Lockerungen scheinen sich die Bevölkerung und die Wirtschaft im Kanton Zug mit der neuen Situation arrangiert zu haben.» Die Gesuchseingänge seien in letzter Zeit «stark rückgängig» gewesen.