Vereine/Verbände Erfolgreicher Abschluss für 49 Zuger Studierende Die Hochschule Luzern verlieh insgesamt 688 Absolvierenden ihr erfolgreiches Diplom. 04.10.2022, 17.12 Uhr

Insgesamt 688 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Luzern – Wirtschaft haben kürzlich ihre Diplome erhalten – 385 von ihnen im Bachelor, 303 im Master. Unter den fast 700 Absolventinnen und Absolventen befinden sich auch 71 Männer und Frauen, die ihren Abschluss im Bachelor Business Psychology feiern können. Sie gehören zum ersten Jahrgang, der seit dem Start des Wirtschafts-Psychologie-Studiengangs an der Hochschule Luzern im Jahr 2019 diplomiert wird.

Auch 49 Studierende aus dem Kanton Zug durften ihren erfolgreichen Abschluss an der Hochschule Luzern feiern. Es sind dies: Janine Acklin, Zug; Alper Ak, Cham; Constantin Amoros, Hünenberg; Julien Bieri, Unterägeri; Sven Blättler, Menzingen; Noah Blumenthal, Finstersee; Jonathan Brandt, Zug; Jaqueline Braten, Hünenberg; Robin Philippe Bucher, Zug; Anna Magdalena da Costa Vaz, Baar; Raphael Felder, Cham; Lorena Gehr, Baar; Laura Simona Gilg, Steinhausen; Chantal Hürlimann, Walchwil; Jasmin Huwyler, Hagendorn; Marion Madeleine Huwyler, Steinhausen; Zorana Ivljanin, Cham; Jennifer Killer, Zug; Andreas Michael Kläusli, Oberägeri; Merve Köse, Steinhausen; Jennifer Karin Kreis, Hünenberg; Ricardo Landolt, Baar; Alessandro Lanzarotti, Menzingen; Xiying Liu, Zug; Sofija Milosavljevic, Unterägeri; Gregor Müller, Zug; Tatjana Müller, Zug; Fabian Murer, Rotkreuz; Vera Kristina Niederhauser, Hünenberg; Nadine Nussbaumer, Oberägeri; Ilirida Rechi Alasani, Hagendorn; Dario Rosamina, Unterägeri; Cynthia Carole Rubi, Hagendorn; Jonathan Schmid, Hagendorn; Sophie Schnarrenberger, Cham; Shannon Deborah Schumpf, Baar; Kevin Sigrist, Steinhausen; Nicole Sjeran, Baar; Jessica Jill Speicher, Steinhausen; Lara Carmen Staub, Cham; Dario Studer, Neuheim; Raffael Styger, Steinhausen; Anna Supruniuk, Walchwil; Jason Dayo Traxel, Steinhausen; Vedrana Vidovic, Finstersee; Oscar Duarte Vieira Pedroso, Menzingen; Sandro von Euw, Menzingen; Reto Wiederkehr, Zug; Simon Zehnder, Zug.

Für die Hochschule Luzern: Saverio Genzoli, Marketing und Kommunikation

